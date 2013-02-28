Додано: Суб 10 лют, 2018 23:43

«Realist» 10.02.2018 23:28Цены на жилье по сравнению с прошлым годом на вторичном рынке выросли примерно на 10%. В этом году темпы роста цен могут ускориться.Об этом в комментарии Realist`у рассказал эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк.«Экономика немного стабилизируется, как мы знаем, стоимость недвижимости очень связана с этим. В прошлом году во втором полугодии было незначительное снижение спроса, но при этом цены подросли. В этом году, если будет нормально развиваться экономика, то квартиры могут продаваться по цене на 15% выше», — прогнозирует эксперт.По подсчетам Государственной службы статистики, однокомнатные квартиры на вторичном рынке за прошедший год подорожали почти на 10%, а двухкомнатные — почти на 5%. На первичном рынке рост цен составил 5% и для однокомнатных, и для двухкомнатных квартир.Минимальную цену ежемесячно подсчитывает Минрегионстрой. На данный момент она составляет более 12,5 тыс. за кв. м. При этом средняя минимальная цена на рынке первичного жилья столицы — 14,5 тыс. за кв. м. Дело в том, что в рассчитанную министерством цену не включены взносы в местный бюджет, зарплаты персонала, подготовительные работы, расходы на рекламу и т. д.