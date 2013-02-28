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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 338339340341

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 606
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
59
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
130
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
16%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
114
Якість будівництва
15%
90
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 08:50

  flyman написав:>> 1000 грн
а Дроярчик каже, що $22,5 (4.5 точки)

за 22 доляра могут нассать на окно полуподвала.
есть понятие минимального заказа.
к тому же нужно еще и кабель проложить, автомат поставить
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:Зрада? http://actual.today/kvartirnye-schetchi ... raschetam/
«Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» означает, что все квартирные счетчики учета расходы воды и тепла можно спокойно выбрасывать.

По сути теперь их наличие в квартире ничего не меняют, так как теперь эти устройства учета признаны этим законом некоммерческими, они не будут учитываться при расчете – теперь они просто распределяющие счетчики.

Плату за коммунальные услуги будут начислять с помощью общедомового прибора учета», — рассказал А. Сергиенко.

Эксперт пояснил, что теперь все потери в сетях, кражи воды и тепла, лягут финансовым бременем на ответственных плательщиков.

«Люди, которые экономят и постоянно платят, теперь еще станут возмещать потери за тех, кто не платит, определенную сумму. По моим подсчетам, это около 20% дополнительно», — резюмировал А. Сергиенко.


Читайте закон внимательнее.
Да, они не коммерческие, а распределительные, но это и близко не означает, что они не нужны. "Эксперт" лох
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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  #<1 ... 338339340341
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