Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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«Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» означает, что все квартирные счетчики учета расходы воды и тепла можно спокойно выбрасывать.
По сути теперь их наличие в квартире ничего не меняют, так как теперь эти устройства учета признаны этим законом некоммерческими, они не будут учитываться при расчете – теперь они просто распределяющие счетчики.
Плату за коммунальные услуги будут начислять с помощью общедомового прибора учета», — рассказал А. Сергиенко.
Эксперт пояснил, что теперь все потери в сетях, кражи воды и тепла, лягут финансовым бременем на ответственных плательщиков.
«Люди, которые экономят и постоянно платят, теперь еще станут возмещать потери за тех, кто не платит, определенную сумму. По моим подсчетам, это около 20% дополнительно», — резюмировал А. Сергиенко.
Читайте закон внимательнее. Да, они не коммерческие, а распределительные, но это и близко не означает, что они не нужны. "Эксперт" лох
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