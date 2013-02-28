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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 344345346347>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 606
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
59
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
130
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
16%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
114
Якість будівництва
15%
90
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:56

кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а мож там центральное кондиционирование будет?
хотя я переживу и изуродованный кондеями фасад, как реус по-видимому спокойно переживает свой)
я там вырос, это моя малая родина просто)

Норм. дом, а пАчем сЧас?
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:53

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а мог же по сложному % депозита уже почти 50% наварить в грише

Ты наварил?
Мог бы и на биткойнах наварить... Когда я сезонно частично вышел в гривну в прошлом январе, многие меня, мягко говоря, не поняли. Теперь подматрасник мне задним умом рассказывает, что можно было бы наварить, при этом путаясь в цифрах.
Покажи, куда в нормальных банках можно было вложиться, чтобы за два года с учетом сложного процента получить 50% после налога.
Звиздеть, не мешки ворочать.

за январь прошлого года, тебе респект и уважуха конечно... но я в матрасе три года не сидел... и кстати свою недвигу в 2017 проинвестировал... в апреле думаю расскажу что именно
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:07

  Жека79 написав:кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского

этаж?
уровень ремонта?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

reus написав:
  kingkongovets написав:а мож там центральное кондиционирование будет?
хотя я переживу и изуродованный кондеями фасад, как реус по-видимому спокойно переживает свой)
я там вырос, это моя малая родина просто)

Норм. дом, а пАчем сЧас?


насколько я знаю не продают пока
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:13

  Жека79 написав:кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского

Если с ремонтом всё ок и этаж выше 10ого минимум, то не менее 1,3 куе с перспективой удорожания. Смотреть стоимость аренды в БФ и прибавить 10-20%. Но ремонт должен быть на уровне.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:16

  kingkongovets написав:
reus написав:
  kingkongovets написав:а мож там центральное кондиционирование будет?
хотя я переживу и изуродованный кондеями фасад, как реус по-видимому спокойно переживает свой)
я там вырос, это моя малая родина просто)

Норм. дом, а пАчем сЧас?


насколько я знаю не продают пока

Строят с 2006 года. Боюсь когда введут в эксплуатацию всё станет, тк масштаб впечатляющий. А так норм, объект очень интересный.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:18

  Оранжевый-хит сезона написав:... и кстати свою недвигу в 2017 проинвестировал... в апреле думаю расскажу что именно

Мы все очень ждём, куда же вскочил эксперт. Подозреваю не в Оранж.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:21

  hume написав:
  Жека79 написав:кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского

Если с ремонтом всё ок и этаж выше 10ого минимум, то не менее 1,3 куе с перспективой удорожания. Смотреть стоимость аренды в БФ и прибавить 10-20%. Но ремонт должен быть на уровне.

Я бы ориентировался на 30-35грн на сейчас при хорошем ремонте и виде.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:
reus написав:[quote="4293162:kingkongovets"]а мож там центральное кондиционирование будет?
хотя я переживу и изуродованный кондеями фасад, как реус по-видимому спокойно переживает свой)
я там вырос, это моя малая родина просто)

Норм. дом, а пАчем сЧас?


насколько я знаю не продают пока

Строят с 2006 года. Боюсь когда введут в эксплуатацию всё станет, тк масштаб впечатляющий. А так норм, объект очень интересный.[/quote]

это его еще здорово по высоте урезали, он вообще был запроектирован этажей на 10 выше
торонто напротив тоже долго строили и тоже фундамент основа делала, а объем этих работ и там и там колоссальный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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