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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:56
кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Нед 11 лют, 2018 20:50
kingkongovets написав:
а мож там центральное кондиционирование будет?
хотя я переживу и изуродованный кондеями фасад, как реус по-видимому спокойно переживает свой)
я там вырос, это моя малая родина просто)
Норм. дом, а пАчем сЧас?
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reus
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Додано: Нед 11 лют, 2018 20:53
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а мог же по сложному % депозита уже почти 50% наварить в грише
Ты наварил?
Мог бы и на биткойнах наварить... Когда я сезонно частично вышел в гривну в прошлом январе, многие меня, мягко говоря, не поняли. Теперь подматрасник мне задним умом рассказывает, что можно было бы наварить, при этом путаясь в цифрах.
Покажи, куда в нормальных банках можно было вложиться, чтобы за два года с учетом сложного процента получить 50% после налога.
Звиздеть, не мешки ворочать.
за январь прошлого года, тебе респект и уважуха конечно... но я в матрасе три года не сидел... и кстати свою недвигу в 2017 проинвестировал... в апреле думаю расскажу что именно
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:07
Жека79 написав:
кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского
этаж?
уровень ремонта?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:08
reus написав: kingkongovets написав:
а мож там центральное кондиционирование будет?
хотя я переживу и изуродованный кондеями фасад, как реус по-видимому спокойно переживает свой)
я там вырос, это моя малая родина просто)
Норм. дом, а пАчем сЧас?
насколько я знаю не продают пока
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:13
Жека79 написав:
кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского
Если с ремонтом всё ок и этаж выше 10ого минимум, то не менее 1,3 куе с перспективой удорожания. Смотреть стоимость аренды в БФ и прибавить 10-20%. Но ремонт должен быть на уровне.
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hume
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:16
kingkongovets написав: reus написав: kingkongovets написав:
а мож там центральное кондиционирование будет?
хотя я переживу и изуродованный кондеями фасад, как реус по-видимому спокойно переживает свой)
я там вырос, это моя малая родина просто)
Норм. дом, а пАчем сЧас?
насколько я знаю не продают пока
Строят с 2006 года. Боюсь когда введут в эксплуатацию всё станет, тк масштаб впечатляющий. А так норм, объект очень интересный.
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hume
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:18
Оранжевый-хит сезона написав:
... и кстати свою недвигу в 2017 проинвестировал... в апреле думаю расскажу что именно
Мы все очень ждём, куда же вскочил эксперт. Подозреваю не в Оранж.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:21
hume написав: Жека79 написав:
кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского
Если с ремонтом всё ок и этаж выше 10ого минимум, то не менее 1,3 куе с перспективой удорожания. Смотреть стоимость аренды в БФ и прибавить 10-20%. Но ремонт должен быть на уровне.
Я бы ориентировался на 30-35грн на сейчас при хорошем ремонте и виде.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 11 лют, 2018 21:21
hume написав: kingkongovets написав:
reus написав:[quote="4293162:kingkongovets"]а мож там центральное кондиционирование будет?
хотя я переживу и изуродованный кондеями фасад, как реус по-видимому спокойно переживает свой)
я там вырос, это моя малая родина просто)
Норм. дом, а пАчем сЧас?
насколько я знаю не продают пока
Строят с 2006 года. Боюсь когда введут в эксплуатацию всё станет, тк масштаб впечатляющий. А так норм, объект очень интересный.[/quote]
это его еще здорово по высоте урезали, он вообще был запроектирован этажей на 10 выше
торонто напротив тоже долго строили и тоже фундамент основа делала, а объем этих работ и там и там колоссальный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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