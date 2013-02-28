Додано: Нед 11 лют, 2018 21:56

Прохожий написав: UA написав: Жека79 написав: кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского

1000 у.е это самый минимум, с не очень ремонтом, низкий этаж и т.д. 1000 у.е это самый минимум, с не очень ремонтом, низкий этаж и т.д.

ЦА? ЦА?

Да полно разных всяких, а модных домов на пальцах пересчитать. Но опять же, есть потолок выше которого не прыгнуть. Возможно вы правы - где то 35 кгрн за модную однуху.ПсЗаезжал в 1к квартиру к знакомым, только закончили ремонт - около 20 куе. В квартире ничего итальянского, ламинат, керамогранит польский, двери наши, техника чуть дороже самой дешёвой (в среднем по 6 кгрн за единицу), мебель вся наша (крашенный мдф), кондей мидея, сантехника тоже среднего сегмента - рока и какие то чешские смесители. В общем всё очень подорожало и очень дорого. Вышло где то 400 баксов за квадрат.Кстати, если кто был на выставке интерьера, которая проходила до вчерашнего дня на левобережке, то тот может представить сколько стоит запаковать квартиру по модному.