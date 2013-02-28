1000 у.е это самый минимум, с не очень ремонтом, низкий этаж и т.д.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:26
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:28
ЦА?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:35
В Гуливере, Парусе и округе есть иностранные конторы с сотрудниками иностранцами. Аренду по полиси компенсирует работодатель. Но у них есть потолок, выше которого контора не компенсирует.
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:43
согласен, еще есть например турецкое посольство в р-не пл. Л.Украинки и т.д., но жлобремонт и вид в стену с таким ценником для этой ЦА не пройдет
кстати прямо за ДХ в уже обжитом комплексе цены даже чуть ниже
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:54
С точки зрения увеличения продаж, тут всё очень понятно.
Кератерм похож на кирпич. Кирпич это круто.
Ну не рассчитаны фундаменты и каркасы современных говностроев, на внутренние стены из полнотелого кирпича.
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:56
Да полно разных всяких, а модных домов на пальцах пересчитать. Но опять же, есть потолок выше которого не прыгнуть. Возможно вы правы - где то 35 кгрн за модную однуху.
Пс
Заезжал в 1к квартиру к знакомым, только закончили ремонт - около 20 куе. В квартире ничего итальянского, ламинат, керамогранит польский, двери наши, техника чуть дороже самой дешёвой (в среднем по 6 кгрн за единицу), мебель вся наша (крашенный мдф), кондей мидея, сантехника тоже среднего сегмента - рока и какие то чешские смесители. В общем всё очень подорожало и очень дорого. Вышло где то 400 баксов за квадрат.
Кстати, если кто был на выставке интерьера, которая проходила до вчерашнего дня на левобережке, то тот может представить сколько стоит запаковать квартиру по модному.
Додано: Нед 11 лют, 2018 22:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не был, но был в прошлом году на выставке мебельных технологий в Экспоцентре на Салютной.
Космос...что решения что цены...
Кстати, крашенный фасад совсем не бюджетное решение, не дешевле модного стекла в алюминиевой рамке...
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 11 лют, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 11 лют, 2018 22:02
Из соображений безопасности, у них пунктик жить только в центре и как можно ближе к работе. Мы у них котируемся где то на уровне Боготы и Йоханнесбурга.
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