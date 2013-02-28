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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 344345346347

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 606
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
59
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
130
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
16%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
114
Якість будівництва
15%
90
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:26

  Жека79 написав:кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского

1000 у.е это самый минимум, с не очень ремонтом, низкий этаж и т.д.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:28

  UA написав:
  Жека79 написав:кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского

1000 у.е это самый минимум, с не очень ремонтом, низкий этаж и т.д.

ЦА?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:35

  Прохожий написав:
  UA написав:
  Жека79 написав:кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского

1000 у.е это самый минимум, с не очень ремонтом, низкий этаж и т.д.

ЦА?

В Гуливере, Парусе и округе есть иностранные конторы с сотрудниками иностранцами. Аренду по полиси компенсирует работодатель. Но у них есть потолок, выше которого контора не компенсирует.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:43

  UA написав:
  Прохожий написав:
  UA написав: 1000 у.е это самый минимум, с не очень ремонтом, низкий этаж и т.д.

ЦА?

В Гуливере, Парусе и округе есть иностранные конторы с сотрудниками иностранцами. Аренду по полиси компенсирует работодатель. Но у них есть потолок, выше которого контора не компенсирует.

согласен, еще есть например турецкое посольство в р-не пл. Л.Украинки и т.д., но жлобремонт и вид в стену с таким ценником для этой ЦА не пройдет
кстати прямо за ДХ в уже обжитом комплексе цены даже чуть ниже 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:54

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:виды с крыши дома кгс на иоанна павла 2

http://abcnews.com.ua/ru/projects/rufer ... oi-vysotki

домик кстати зачетный получается, но накуа делать квартирные перегородки из недешевого кератерма мне непонятно... :|

С точки зрения увеличения продаж, тут всё очень понятно.
Кератерм похож на кирпич. Кирпич это круто.
Ну не рассчитаны фундаменты и каркасы современных говностроев, на внутренние стены из полнотелого кирпича.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:56

  Прохожий написав:
  UA написав:
  Жека79 написав:кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского

1000 у.е это самый минимум, с не очень ремонтом, низкий этаж и т.д.

ЦА?

Да полно разных всяких, а модных домов на пальцах пересчитать. Но опять же, есть потолок выше которого не прыгнуть. Возможно вы правы - где то 35 кгрн за модную однуху.

Пс
Заезжал в 1к квартиру к знакомым, только закончили ремонт - около 20 куе. В квартире ничего итальянского, ламинат, керамогранит польский, двери наши, техника чуть дороже самой дешёвой (в среднем по 6 кгрн за единицу), мебель вся наша (крашенный мдф), кондей мидея, сантехника тоже среднего сегмента - рока и какие то чешские смесители. В общем всё очень подорожало и очень дорого. Вышло где то 400 баксов за квадрат.

Кстати, если кто был на выставке интерьера, которая проходила до вчерашнего дня на левобережке, то тот может представить сколько стоит запаковать квартиру по модному.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Кстати, если кто был на выставке интерьера, которая проходила до вчерашнего дня на левобережке, то тот может представить сколько стоит запаковать квартиру по модному.

Не был, но был в прошлом году на выставке мебельных технологий в Экспоцентре на Салютной.
Космос...что решения что цены... 8)

Кстати, крашенный фасад совсем не бюджетное решение, не дешевле модного стекла в алюминиевой рамке...
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 11 лют, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:02

  Прохожий написав:согласен, еще есть например турецкое посольство в р-не пл. Л.Украинки и т.д., но жлобремонт и вид в стену с таким ценником для этой ЦА не пройдет
кстати прямо за ДХ в уже обжитом комплексе цены даже чуть ниже 8)

Из соображений безопасности, у них пунктик жить только в центре и как можно ближе к работе. Мы у них котируемся где то на уровне Боготы и Йоханнесбурга. :mrgreen:
UA
 
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