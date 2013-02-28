Додано: Нед 11 лют, 2018 23:04

hume написав: Жека79 написав: кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского

Если с ремонтом всё ок и этаж выше 10ого минимум, то не менее 1,3 куе с перспективой удорожания. Смотреть стоимость аренды в БФ и прибавить 10-20%. Но ремонт должен быть на уровне. Если с ремонтом всё ок и этаж выше 10ого минимум, то не менее 1,3 куе с перспективой удорожания. Смотреть стоимость аренды в БФ и прибавить 10-20%. Но ремонт должен быть на уровне.

сенкс. по цифрам расчет на ориентир 1.3-1.5 куе, иначе нет смысла. я не знаю почем аренда в бф, но думаю этот комплекс не совсем корректно сравнивать. во первых, джек на сегодня самый топовый дом в Украине, в БФ вы не зависните в бассейне на крыше 35 этажа с видом на весь Киев,( аля марина бей в Сигапуре) и не поваляетесь на шезлонгах под открытым небом. а это я думаю будет очень некислый бонус при аренде.а второе, и самое главное как по мне, это локация. джек стоит очень универсально. не над оживленной трассой как дома по леси Украинки 7а и 7б, но в то же время в пешей доступности от паруса, гулливера и арены. короче топовый дом в центровом месте ))) имхо даже ТТ будет проигрывать локацией. вобщем, ЦА джека, это для тех кто отдыхает и ужинает по соседству в Бао, Барвы, Караване. а публика таких ресторанов бабло не особо считает