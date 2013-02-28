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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 346347348349>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 606
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
59
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
130
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
16%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
114
Якість будівництва
15%
90
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:41

  UA написав:
  Прохожий написав:Кстати неоднократно был в Могадишо, спрашивайте ежели чего не стесняйтесь. :twisted:

Вы негр - исламист?

ага, а Трибека мужик :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
hume написав:
  kingkongovets написав:[quote="reus"][quote="4293162:kingkongovets"]а мож там центральное кондиционирование будет?
хотя я переживу и изуродованный кондеями фасад, как реус по-видимому спокойно переживает свой)
я там вырос, это моя малая родина просто)

Норм. дом, а пАчем сЧас?


насколько я знаю не продают пока

Строят с 2006 года. Боюсь когда введут в эксплуатацию всё станет, тк масштаб впечатляющий. А так норм, объект очень интересный.[/quote]

это его еще здорово по высоте урезали, он вообще был запроектирован этажей на 10 выше
торонто напротив тоже долго строили и тоже фундамент основа делала, а объем этих работ и там и там колоссальный[/quote]Кстати Торонто Альфа прибрала под новый Гб для объединённого банка
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:04

  hume написав:
  Жека79 написав:кто то может спрогнозировать цену аренды в джеке? 60м2 , кухня студио и отдельная спальня. вид в сторону первомайского

Если с ремонтом всё ок и этаж выше 10ого минимум, то не менее 1,3 куе с перспективой удорожания. Смотреть стоимость аренды в БФ и прибавить 10-20%. Но ремонт должен быть на уровне.


сенкс. по цифрам расчет на ориентир 1.3-1.5 куе, иначе нет смысла. я не знаю почем аренда в бф, но думаю этот комплекс не совсем корректно сравнивать. во первых, джек на сегодня самый топовый дом в Украине, в БФ вы не зависните в бассейне на крыше 35 этажа с видом на весь Киев,( аля марина бей в Сигапуре :lol: ) и не поваляетесь на шезлонгах под открытым небом. а это я думаю будет очень некислый бонус при аренде.
а второе, и самое главное как по мне, это локация. джек стоит очень универсально. не над оживленной трассой как дома по леси Украинки 7а и 7б, но в то же время в пешей доступности от паруса, гулливера и арены. короче топовый дом в центровом месте ))) имхо даже ТТ будет проигрывать локацией. вобщем, ЦА джека, это для тех кто отдыхает и ужинает по соседству в Бао, Барвы, Караване. а публика таких ресторанов бабло не особо считает :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:ЦА джека, это для тех кто отдыхает и ужинает по соседству в Бао, Барвы, Караване. а публика таких ресторанов бабло не особо считает

Проблема бизнес сегмента только в том, что зачем таким людям долговременно арендовать, если они могут купить? Даже просто в качестве вложения, чтобы стояло до лучших времен, и ночевать там наездами.

Я уже озвучивал теоретическую идею, что зачастую люди при покупке руководствуются не только практичными мотивами, а соображениями имиджа, самоудовлетворения и т. п., что надувает цену продажи, тогда как при аренде мыслят более практично, что не дает пропорционально задрать цену аренды. Я приводил пример, что человек может взять напрокат машину существенно проще, чем он владеет у себя дома.

Добавлю, что в бизнес сегменте есть еще минусы.
Более долгая экспозиция, что подразумевает убытки и расходы на агентов.
Не всегда адекватных арендаторов, так как люди с деньгами, большими деньгами в нашей стране зачастую имеют "профессиональную деформацию личности".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:21

  Vlad442 написав:
  Жека79 написав:ЦА джека, это для тех кто отдыхает и ужинает по соседству в Бао, Барвы, Караване. а публика таких ресторанов бабло не особо считает

Проблема бизнес сегмента только в том, что зачем таким людям долговременно арендовать, если они могут купить? Даже просто в качестве вложения, чтобы стояло до лучших времен, и ночевать там наездами.

Я уже озвучивал теоретическую идею, что зачастую люди при покупке руководствуются не только практичными мотивами, а соображениями имиджа, самоудовлетворения и т. п., что надувает цену продажи, тогда как при аренде мыслят более практично, что не дает пропорционально задрать цену аренды. Я приводил пример, что человек может взять напрокат машину существенно проще, чем он владеет у себя дома.

Добавлю, что в бизнес сегменте есть еще минусы.
Более долгая экспозиция, что подразумевает убытки и расходы на агентов.
Не всегда адекватных арендаторов, так как люди с деньгами, большими деньгами в нашей стране зачастую имеют "профессиональную деформацию личности".

Это уже не бизнес, думаю это можно отнести в премиум
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:28

  Vlad442 написав:
  Жека79 написав:ЦА джека, это для тех кто отдыхает и ужинает по соседству в Бао, Барвы, Караване. а публика таких ресторанов бабло не особо считает

Проблема бизнес сегмента только в том, что зачем таким людям долговременно арендовать, если они могут купить? Даже просто в качестве вложения, чтобы стояло до лучших времен, и ночевать там наездами.

Я уже озвучивал теоретическую идею, что зачастую люди при покупке руководствуются не только практичными мотивами, а соображениями имиджа, самоудовлетворения и т. п., что надувает цену продажи, тогда как при аренде мыслят более практично, что не дает пропорционально задрать цену аренды. Я приводил пример, что человек может взять напрокат машину существенно проще, чем он владеет у себя дома.

Добавлю, что в бизнес сегменте есть еще минусы.
Более долгая экспозиция, что подразумевает убытки и расходы на агентов.
Не всегда адекватных арендаторов, так как люди с деньгами, большими деньгами в нашей стране зачастую имеют "профессиональную деформацию личности".


могут запросто снять люди работающие которым аренду оплачивает компания, могут снять для мальвины, для того чтобы поплескаться с ней в бассейне( я например знаю 2 случая аренды для мальвины в новопечерских липках , одна за 1300 уе, другая за 1500 уе, имхо -джек намного лучше чем новопечерские липки) :)
вобщем, сугобое имхо, клиенты найдутся, дом всего один и квартир не много, это не квартальная застройка аля мордор или еврика
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:вобщем, сугобое имхо, клиенты найдутся, дом всего один и квартир не много, это не квартальная застройка аля мордор или еврика

Найдутся, но это будет не конвейер, а рыбалка с удочкой - может быть пусто, может густо, так как нет массового спроса. Бутик, а не лоток на рынке с высокой проходимостью.
Если Вы хотите иметь эту квартиру для себя, или как вложение на перспективу, рассчитывая, что Киев станет одной из мировых столиц, тогда покупайте, но тогда не однушку, а минимум двушку. Если, чтобы выжать максимум денег из вложений с минимальной амортизацией здесь и сейчас, тогда, может, это не самый прибыльный вариант.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 01:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вы заметили, что людей интересующихся недвигой всё меньше и меньше!
И это при том что обьективно падение замедлилось. И скорее всего в сентябре нарисуется устойчивый рист! Правда при этом в мае-августе будет ещё одно проседание по цене в новострое.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:37

  Оранжевый-хит сезона написав:Вы заметили, что людей интересующихся недвигой всё меньше и меньше!
И это при том что обьективно падение замедлилось. И скорее всего в сентябре нарисуется устойчивый рист! Правда при этом в мае-августе будет ещё одно проседание по цене в новострое.

Ага - "И скорее всего в сентябре нарисуется устойчивый рист!". Уня только забыл сказать что "рист" в гривне.
А валюта КРЖН ДОЛЛАР.
А в долларах вторичка и готовая к заселению первичка в местах массовой застройки - БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:43

Во сколько обойдется модернизация «хрущевок»

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... hruschevok
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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