ага, а Трибека мужик
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2018 22:41
ага, а Трибека мужик
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Додано: Нед 11 лют, 2018 22:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Строят с 2006 года. Боюсь когда введут в эксплуатацию всё станет, тк масштаб впечатляющий. А так норм, объект очень интересный.[/quote]
это его еще здорово по высоте урезали, он вообще был запроектирован этажей на 10 выше
торонто напротив тоже долго строили и тоже фундамент основа делала, а объем этих работ и там и там колоссальный[/quote]Кстати Торонто Альфа прибрала под новый Гб для объединённого банка
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Додано: Нед 11 лют, 2018 23:04
сенкс. по цифрам расчет на ориентир 1.3-1.5 куе, иначе нет смысла. я не знаю почем аренда в бф, но думаю этот комплекс не совсем корректно сравнивать. во первых, джек на сегодня самый топовый дом в Украине, в БФ вы не зависните в бассейне на крыше 35 этажа с видом на весь Киев,( аля марина бей в Сигапуре ) и не поваляетесь на шезлонгах под открытым небом. а это я думаю будет очень некислый бонус при аренде.
а второе, и самое главное как по мне, это локация. джек стоит очень универсально. не над оживленной трассой как дома по леси Украинки 7а и 7б, но в то же время в пешей доступности от паруса, гулливера и арены. короче топовый дом в центровом месте ))) имхо даже ТТ будет проигрывать локацией. вобщем, ЦА джека, это для тех кто отдыхает и ужинает по соседству в Бао, Барвы, Караване. а публика таких ресторанов бабло не особо считает
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проблема бизнес сегмента только в том, что зачем таким людям долговременно арендовать, если они могут купить? Даже просто в качестве вложения, чтобы стояло до лучших времен, и ночевать там наездами.
Я уже озвучивал теоретическую идею, что зачастую люди при покупке руководствуются не только практичными мотивами, а соображениями имиджа, самоудовлетворения и т. п., что надувает цену продажи, тогда как при аренде мыслят более практично, что не дает пропорционально задрать цену аренды. Я приводил пример, что человек может взять напрокат машину существенно проще, чем он владеет у себя дома.
Добавлю, что в бизнес сегменте есть еще минусы.
Более долгая экспозиция, что подразумевает убытки и расходы на агентов.
Не всегда адекватных арендаторов, так как люди с деньгами, большими деньгами в нашей стране зачастую имеют "профессиональную деформацию личности".
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:21
Это уже не бизнес, думаю это можно отнести в премиум
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:28
могут запросто снять люди работающие которым аренду оплачивает компания, могут снять для мальвины, для того чтобы поплескаться с ней в бассейне( я например знаю 2 случая аренды для мальвины в новопечерских липках , одна за 1300 уе, другая за 1500 уе, имхо -джек намного лучше чем новопечерские липки)
вобщем, сугобое имхо, клиенты найдутся, дом всего один и квартир не много, это не квартальная застройка аля мордор или еврика
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Долярчик, zahar_ -------
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Найдутся, но это будет не конвейер, а рыбалка с удочкой - может быть пусто, может густо, так как нет массового спроса. Бутик, а не лоток на рынке с высокой проходимостью.
Если Вы хотите иметь эту квартиру для себя, или как вложение на перспективу, рассчитывая, что Киев станет одной из мировых столиц, тогда покупайте, но тогда не однушку, а минимум двушку. Если, чтобы выжать максимум денег из вложений с минимальной амортизацией здесь и сейчас, тогда, может, это не самый прибыльный вариант.
Додано: Пон 12 лют, 2018 01:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы заметили, что людей интересующихся недвигой всё меньше и меньше!
И это при том что обьективно падение замедлилось. И скорее всего в сентябре нарисуется устойчивый рист! Правда при этом в мае-августе будет ещё одно проседание по цене в новострое.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:37
Ага - "И скорее всего в сентябре нарисуется устойчивый рист!". Уня только забыл сказать что "рист" в гривне.
А валюта КРЖН ДОЛЛАР.
А в долларах вторичка и готовая к заселению первичка в местах массовой застройки - БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 12 лют, 2018 08:43
Во сколько обойдется модернизация «хрущевок»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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