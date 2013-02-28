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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 346347348349

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 606
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
59
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
130
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
16%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
114
Якість будівництва
15%
90
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Статья Домика, тоже пишут что на первичке продажи пошли http://domik.ua/novosti/nelikvid-pochem ... 54989.html
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:31

Согласно годовому отчету PMI, общий объем рынка сигарет в Украине за 2017 год сократился на 8,2% — до 67,1 млрд шт

https://news.finance.ua/ru/news/-/42031 ... sya-na-8-2



Вот мы и имеем убыль населения - на 8% в год, ясно же что эти люди не юросили курить, а уехали с территории страны.

А вот что у тех, кто (пока) остался в стране:

Значение Индекса текущей экономической состоятельности состоянию на конец 2017 года составило 89,5. Несмотря на то, что это существенно выше показателя конца 2016 года, однако заметно уступает значениям индекса в течение июля-октября.

В декабре произошло неожиданное ухудшение показателей занятости. Так, нагрузка зарегистрированных безработных на 10 свободных рабочих мест (вакантных должностей) возросло с 40-50 человек во втором-третьем кварталах до 70 в конце года. При том, что численность населения продолжает сокращаться, в т.ч. вследствие оттока рабочей силы.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42000 ... sledovanie


Прогнозы неутешительны - Франт прав. Хотя оптимисты могут сказать, что ночь темнее всего перед рассветом.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:40

  Tribeca написав:Согласно годовому отчету PMI, общий объем рынка сигарет в Украине за 2017 год сократился на 8,2% — до 67,1 млрд шт

https://news.finance.ua/ru/news/-/42031 ... sya-na-8-2

Вот мы и имеем убыль населения - на 8% в год, ясно же что эти люди не юросили курить, а уехали с территории страны.


МБА решает :mrgreen: то есть, когда спрос на сигареты рос, росло и население такими же темпами? рост контрабаса и уменьшение спроса из за роста цен учитывать не надо? все 100% населения курят, а теперь только 91,8% курят? чему вас учили на том МБА?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:42

  Tribeca написав:Вот мы и имеем убыль населения - на 8% в год, ясно же что эти люди не бросили курить, а уехали с территории страны.


а мне вот не ясно - наверное потому шо мба у меня нет
в моем окружении практически не осталось уже курящих людей, хотя раньше курили практически все, да и сигареты сейчас подорожали
тщательнее вам надо с подбором фактов для зрады, тщательнее (с)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 12 лют, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:43

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Вот мы и имеем убыль населения - на 8% в год, ясно же что эти люди не росили курить, а уехали с территории страны.


а мне вот не ясно - наверное потому шо мба у меня нет
в моем окружении практически не осталось уже курящих людей, хотя раньше курили практически все, да и сигареты сейчас подорожали
тщательнее вам надо с подбором фактов для зрады, тщательнее (с)


За последние семь лет, с 2010 до 2017 года, распространенность курения в Украине уменьшилась почти на 20%. Как сообщили УНИАН в Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе и Украине, Киевский международный институт социологии в 2017 году провел исследование относительно потребления табака в Украине.

главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 10:02

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Вот мы и имеем убыль населения - на 8% в год, ясно же что эти люди не бросили курить, а уехали с территории страны.


а мне вот не ясно - наверное потому шо мба у меня нет
в моем окружении практически не осталось уже курящих людей, хотя раньше курили практически все, да и сигареты сейчас подорожали
тщательнее вам надо с подбором фактов для зрады, тщательнее (с)


Наташа промазала с подсчетами.
Курит 50% населения. Если сократилось потребление на 8% значит уехало 16% :shock:
А так как сигареты могут себе позволить только жители Киева, то спрос на аренду хат на крушельницкой снизился на 62% :shock:
Вывод однозначен - ремонт в Круше продержится дольше ибо там некому жить :cry:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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