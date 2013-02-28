Додано: Пон 12 лют, 2018 09:31

Согласно годовому отчету PMI, общий объем рынка сигарет в Украине за 2017 год сократился на 8,2% — до 67,1 млрд штВот мы и имеем убыль населения - на 8% в год, ясно же что эти люди не юросили курить, а уехали с территории страны.А вот что у тех, кто (пока) остался в стране:Значение Индекса текущей экономической состоятельности состоянию на конец 2017 года составило 89,5. Несмотря на то, что это существенно выше показателя конца 2016 года, однако заметно уступает значениям индекса в течение июля-октября.В декабре произошло неожиданное ухудшение показателей занятости. Так, нагрузка зарегистрированных безработных на 10 свободных рабочих мест (вакантных должностей) возросло с 40-50 человек во втором-третьем кварталах до 70 в конце года. При том, что численность населения продолжает сокращаться, в т.ч. вследствие оттока рабочей силы.Прогнозы неутешительны - Франт прав. Хотя оптимисты могут сказать, что ночь темнее всего перед рассветом.