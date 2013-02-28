... що ще на котлованах заробляють НЕ ПОГАНО, не говорячи вже про готове...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:29
... що ще на котлованах заробляють НЕ ПОГАНО, не говорячи вже про готове...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:47
Так отож.
А піплу лапшу вішають що працюють на межі собівартості и рухатись вниз по ціні на котлованах не можуть.
А от у готових у Києві здається трохи по ціні вниз шаромиги рухаються
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:26
А Дарницкий район это как раз круши с патриотиками и мордорами...
Кстати про перемогу. Изношенность дорог в городе - 80 процентов. На Южном опять развалился деформационный шов, а они там ремонтируются чуть ли не ежеквартально. Ждем увеличение покупок квартир дорожниками
Додано: Пон 12 лют, 2018 22:10
zahar_
а где анонсированное на сегодня заявление о "реальном состоянии цен на КРЖН"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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