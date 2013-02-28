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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 358359360361

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 607
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
59
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
130
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
115
Якість будівництва
15%
90
Всього голосів : 607
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:29

  zahar_ написав:
  Долярчик написав:zahar_
... Ви вже це кидали...

То що скажете по темі топіка, а не по "общепиту"?

... що ще на котлованах заробляють НЕ ПОГАНО, не говорячи вже про готове...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:47

  Долярчик написав:
  zahar_ написав:
  Долярчик написав:zahar_
... Ви вже це кидали...

То що скажете по темі топіка, а не по "общепиту"?

... що ще на котлованах заробляють НЕ ПОГАНО, не говорячи вже про готове...

Так отож.
А піплу лапшу вішають що працюють на межі собівартості и рухатись вниз по ціні на котлованах не можуть.
А от у готових у Києві здається трохи по ціні вниз шаромиги рухаються https://www.olx.ua/obyavlenie/1kmn-ul-c ... vIKv6.html
34 000 $
1кмн квартира на ул.Чавдар 38б. 9/25. 37/18/7,5. Строительный ремонт, металопластиковые окна, межкомнатные двери, линолеум, обои.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:26

  zahar_ написав:Клубные дома в ЖК Тампере, где в мопах навели парадиз:) находятся в Днепровском районе Киева.


А Дарницкий район это как раз круши с патриотиками и мордорами... :mrgreen:
Кстати про перемогу. Изношенность дорог в городе - 80 процентов. На Южном опять развалился деформационный шов, а они там ремонтируются чуть ли не ежеквартально. Ждем увеличение покупок квартир дорожниками :D
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:10

zahar_
а где анонсированное на сегодня заявление о "реальном состоянии цен на КРЖН"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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