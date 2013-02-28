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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 359360361362>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 611
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
60
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
131
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
116
Якість будівництва
15%
91
Всього голосів : 611
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:26

  zahar_ написав:Клубные дома в ЖК Тампере, где в мопах навели парадиз:) находятся в Днепровском районе Киева.


А Дарницкий район это как раз круши с патриотиками и мордорами... :mrgreen:
Кстати про перемогу. Изношенность дорог в городе - 80 процентов. На Южном опять развалился деформационный шов, а они там ремонтируются чуть ли не ежеквартально. Ждем увеличение покупок квартир дорожниками :D
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:10

zahar_
а где анонсированное на сегодня заявление о "реальном состоянии цен на КРЖН"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:zahar_
а где анонсированное на сегодня заявление о "реальном состоянии цен на КРЖН"?

Так он написал. 34 куе за 37 квадратов в скворечнике, и 29 куе за треху в жк тампере.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:34

Новый ЖК в Ирпене. Зацените иронию :mrgreen:
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Natt
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:49

  Natt написав:Новый ЖК в Ирпене. Зацените иронию :mrgreen:
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... плюсанув!
... у Вас Ірпеня, як у нас в місті Лева - Рясне-2! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 12 лют, 2018 23:44, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:53

  Провидец написав:
Прохожий написав:zahar_
а где анонсированное на сегодня заявление о "реальном состоянии цен на КРЖН"?

Так он написал. 34 куе за 37 квадратов в скворечнике, и 29 куе за треху в жк тампере.

Упс, неужели захар_ слил уютный клубняк и отправился покупать домик с грубой в ипенях Бородянки?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:31

Tribeca
не забыли, что через несколько недель вам надо будет признавать на форуме скромность своих аналитических способностей?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:37

  zahar_ написав:
  Долярчик написав:
  zahar_ написав:То що скажете по темі топіка, а не по "общепиту"?

... що ще на котлованах заробляють НЕ ПОГАНО, не говорячи вже про готове...

Так отож.
А піплу лапшу вішають що працюють на межі собівартості и рухатись вниз по ціні на котлованах не можуть.
А от у готових у Києві здається трохи по ціні вниз шаромиги рухаються https://www.olx.ua/obyavlenie/1kmn-ul-c ... vIKv6.html
34 000 $
1кмн квартира на ул.Чавдар 38б. 9/25. 37/18/7,5. Строительный ремонт, металопластиковые окна, межкомнатные двери, линолеум, обои.

Захар, есть всё таки разница в цене для В2В и В2С
хотя бы на рекламе и отделе продаж :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 00:30

  Прохожий написав:zahar_
а где анонсированное на сегодня заявление о "реальном состоянии цен на КРЖН"?


"Наступит день, и я скажу всё, что думаю по этому поводу" (с) реклама 90-х.
думаю, висер буде приблизно такий самий :D
I have come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I'll destroy you.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это жесть! Потерли все посты - результат многочасового труда.

Ну я тогда вкратце: всем пока, писать на форуме больше не вижу для себя смысла. Кто хочет общаться- буду рад, пишите в личку.

На последок оставлю ссылку на фундаментальный анализ истории развития и прогноз КРЖН:
https://commons.com.ua/uk/zhile-v-kieve ... egde-zhit/


Всем адьес!
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