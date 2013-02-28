Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:26
zahar_ написав:
Клубные дома в ЖК Тампере, где в мопах навели парадиз:) находятся в Днепровском районе Киева.
А Дарницкий район это как раз круши с патриотиками и мордорами...
Кстати про перемогу. Изношенность дорог в городе - 80 процентов. На Южном опять развалился деформационный шов, а они там ремонтируются чуть ли не ежеквартально. Ждем увеличение покупок квартир дорожниками
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Додано: Пон 12 лют, 2018 22:10
zahar_ а где анонсированное на сегодня заявление о "реальном состоянии цен на КРЖН"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 12 лют, 2018 22:26
Прохожий написав: zahar_ а где анонсированное на сегодня заявление о "реальном состоянии цен на КРЖН"?
Так он написал. 34 куе за 37 квадратов в скворечнике, и 29 куе за треху в жк тампере.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 22:49
... плюсанув!
... у Вас Ірпеня, як у нас в місті Лева - Рясне-2!
Востаннє редагувалось
Долярчик
в Пон 12 лют, 2018 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 22:53
Провидец написав: Прохожий написав: zahar_ а где анонсированное на сегодня заявление о "реальном состоянии цен на КРЖН"?
Так он написал. 34 куе за 37 квадратов в скворечнике, и
29 куе за треху в жк тампере
.
Упс, неужели захар_ слил уютный клубняк и отправился покупать домик с грубой в ипенях Бородянки?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 12 лют, 2018 23:31
Tribeca не забыли, что через несколько недель вам надо будет признавать на форуме скромность своих аналитических способностей?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Пон 12 лют, 2018 23:37
zahar_ написав: Долярчик написав: zahar_ написав:
То що скажете по темі топіка, а не по "общепиту"?
... що ще на котлованах заробляють НЕ ПОГАНО, не говорячи вже про готове...
Так отож.
А піплу лапшу вішають що працюють на межі собівартості и рухатись вниз по ціні на котлованах не можуть.
А от у готових у Києві здається трохи по ціні вниз шаромиги рухаються
https://www.olx.ua/obyavlenie/1kmn-ul-c ... vIKv6.html
34 000 $
1кмн квартира на ул.Чавдар 38б. 9/25. 37/18/7,5. Строительный ремонт, металопластиковые окна, межкомнатные двери, линолеум, обои.
Захар, есть всё таки разница в цене для В2В и В2С
хотя бы на рекламе и отделе продаж
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Додано: Вів 13 лют, 2018 00:30
Прохожий написав: zahar_
а где анонсированное на сегодня заявление о "реальном состоянии цен на КРЖН"?
"Наступит день, и я скажу всё, что думаю по этому поводу" (с) реклама 90-х.
думаю, висер буде приблизно такий самий
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galadriel
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:06
Это жесть! Потерли все посты - результат многочасового труда.
Ну я тогда вкратце: всем пока, писать на форуме больше не вижу для себя смысла. Кто хочет общаться- буду рад, пишите в личку.
На последок оставлю ссылку на фундаментальный анализ истории развития и прогноз КРЖН:
https://commons.com.ua/uk/zhile-v-kieve ... egde-zhit/
Всем адьес!
Tribeca
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