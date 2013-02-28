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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 359360361362

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 611
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
60
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
131
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
116
Якість будівництва
15%
91
Всього голосів : 611
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:42

Tribeca

не забудьте в начале марта появиться и выполнить условия пари
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Неужели больше не будет многострочного потока бреда?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 359360361362
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