Tribeca
не забудьте в начале марта появиться и выполнить условия пари
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:42
Tribeca
не забудьте в начале марта появиться и выполнить условия пари
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 13 лют, 2018 10:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Неужели больше не будет многострочного потока бреда?
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