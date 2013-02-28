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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 363364365366

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 611
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
60
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
131
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
116
Якість будівництва
15%
91
Всього голосів : 611
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:14

  Шпекуль написав:кому особняк на печерске па1000
https://www.olx.ua/obyavlenie/pechersk- ... af7e44bb16

круто и недорого... предложи королю обезянок его район
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:14

  Шпекуль написав:кому особняк на печерске па1000
https://www.olx.ua/obyavlenie/pechersk- ... af7e44bb16


Месяц точно висело. Обновили видимо.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:15

  Faceless написав:Неужели больше не будет многострочного потока бреда?

Да не надейтесь :) Донецкая сущность, ака "стоять вторым рядом на Крещатике на аварийке", всё равно здесь проявится :-)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:22

  Faceless написав:Неужели больше не будет многострочного потока бреда?

пусть дальше проповедуют Франт, муха и уня. Несут прозрение эти истинные проповедники.
аминь
Шпекуль
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

звитуют о небывалых продажах в 2017 году
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:56

  Оранжевый-хит сезона написав:звитуют о небывалых продажах в 2017 году

Каких продаж? Биткоина? :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:10

  Оранжевый-хит сезона написав:звитуют о небывалых продажах в 2017 году

Всё, курс упал, больше не понесут шаромыгам :D
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:26

  Mazay256 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:звитуют о небывалых продажах в 2017 году

Всё, курс упал, больше не понесут шаромыгам :D

согласен, по курсу 28.5 однуха в Оранж сити была от 15 до 19 куе в зависимости от метража.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:35

  Serg-ik написав:Faceless там есть 38 тыс и 4 тыс встроенных нежилых. Если же брать 38 тыс жилых и 50 с лишком общей, выйдет, что метр жилой около 14 300 получится

Сержик не фантазируйте про "50 с лишком общей," - КП Спецжитлофонд оценивает объём работ в 42120,7 м2.

Зображення
Заметьте также что в оговоре есть пункт который в реальности сделает себестоимость ещё меньше.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:51

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Mazay256 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:звитуют о небывалых продажах в 2017 году

Всё, курс упал, больше не понесут шаромыгам :D

согласен, по курсу 28.5 однуха в Оранж сити была от 15 до 19 куе в зависимости от метража.

За 19 куе можно взять 1к на вторичке https://100realty.ua/news/postnovogodni ... -rezultaty
Самыми бюджетными объектами, проданными в январе, стали 1-комнатные квартиры: на ул. Туполева (Святошинский р-н), площадью 30 кв., проданная за 19 тыс. долл.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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