Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:Ощад кредитует Файна Таун под 10% в грише зрада??
Зрада. Однозначно!!!
заводи "Богдан" багато років кредитувалися в державному "Укрексімбанку". Ставши президентом, Порошенко розподілив з тодішнім прем'єр-міністром Яценюком зони впливу в державному банківському секторі. Порошенко забрав собі "Укрексімбанк", який очолив Олександр Гриценко. Його називають "племінником Порошенка".
Уже після призначення Гладковського в РНБОУ та Гриценка в державний банк, останній всупереч інтересів своїх акціонерів – усіх громадян України – знизив "Богдану" ставку за користування кредитами до 0,1%. Вам не почулося. Не одного, а одного десятого відсотка.
При этом покупатель становится более требовательным, он желает видеть в новом жилье и энергоэффективные технологии, и красивые фасады, и сервис, и обустроенную придомовую территорию. Такие новации повышают себестоимость строительства во всех областях. Это показывает и данные Минрегиона.
"Сокращение бюджета покупки и одновременный рост себестоимости создает достаточно опасную ситуацию. Есть проекты, в которых реализуют квадратные метры уже на грани себестоимости. Стабильное развитие рынка новостроек возможно лишь при эффективном кредитовании", ‒ говорит Симонов.
Туфтогонство в том, что минрегион считает себестоимость по ТИПОВЫМ проектам. А типовых проектах заявленные -"энергоэффективные технологии, и красивые фасады, и сервис, и обустроенную придомовую территорию." - особо не учитываются. Сильно к примеру типовой проект Т-25 (дом влада №7 в Эврике) улучшился за 5 лет когда такие проекты лепил КГС на Позняки 2?
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 лют, 2018 21:16, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
pesikot написав:Serg-ik Зрадофилам могу только посоветовать хоть ссылки приводить правильные под текстами. А то так торопятся зраду донести, что аж тапки теряют на кухне
Какая же это зрада - цЭ пЭрЭмога. Бизнес получает кредитование под низкий процент.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
pesikot написав:Serg-ik Зрадофилам могу только посоветовать хоть ссылки приводить правильные под текстами. А то так торопятся зраду донести, что аж тапки теряют на кухне
Какая же это зрада - цЭ пЭрЭмога. Бизнес получает кредитование под низкий процент.
Пусть ссылки покажет на эту зраду/пэрэмогу А то совсем зрадофилы обленились
А вас что -в гугле забанили? Я вон вбил в гугл слова с цитаты что привёл сержик - гугл дал ссылку на материал. АднАзначно пЭрЭмога. Как у папередников. Сегодня одни пЭрЭмогы. Вот ютг свистануло что в Киеве в 2017 было проведено 31.8 тыс. сделок по купли-продажи недвижимости.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.