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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 367368369370

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 611
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
60
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
131
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
94
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
20
Ціна
19%
116
Якість будівництва
15%
91
Всього голосів : 611
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Ощад кредитует Файна Таун под 10% в грише
зрада??

Зрада. Однозначно!!!
заводи "Богдан" багато років кредитувалися в державному "Укрексімбанку". Ставши президентом, Порошенко розподілив з тодішнім прем'єр-міністром Яценюком зони впливу в державному банківському секторі. Порошенко забрав собі "Укрексімбанк", який очолив Олександр Гриценко. Його називають "племінником Порошенка".

Уже після призначення Гладковського в РНБОУ та Гриценка в державний банк, останній всупереч інтересів своїх акціонерів – усіх громадян України – знизив "Богдану" ставку за користування кредитами до 0,1%. Вам не почулося. Не одного, а одного десятого відсотка.

https://24tv.ua/ru/chestnaja_politika_tag5541
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:44

Serg-ik
Зрадофилам могу только посоветовать хоть ссылки приводить правильные под текстами. А то так торопятся зраду донести, что аж тапки теряют на кухне :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:46

Cпециально для ККЦ постараюсь найти видео пресухи, где туфтогонил Симонов http://utgcompany.com/stati_smi/v-2017- ... ie-10-let/
При этом покупатель становится более требовательным, он желает видеть в новом жилье и энергоэффективные технологии, и красивые фасады, и сервис, и обустроенную придомовую территорию. Такие новации повышают себестоимость строительства во всех областях. Это показывает и данные Минрегиона.

"Сокращение бюджета покупки и одновременный рост себестоимости создает достаточно опасную ситуацию. Есть проекты, в которых реализуют квадратные метры уже на грани себестоимости. Стабильное развитие рынка новостроек возможно лишь при эффективном кредитовании", ‒ говорит Симонов.

Туфтогонство в том, что минрегион считает себестоимость по ТИПОВЫМ проектам.
А типовых проектах заявленные -"энергоэффективные технологии, и красивые фасады, и сервис, и обустроенную придомовую территорию." - особо не учитываются.
Сильно к примеру типовой проект Т-25 (дом влада №7 в Эврике) улучшился за 5 лет когда такие проекты лепил КГС на Позняки 2?
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 лют, 2018 21:16, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:49

  pesikot написав:Serg-ik
Зрадофилам могу только посоветовать хоть ссылки приводить правильные под текстами. А то так торопятся зраду донести, что аж тапки теряют на кухне :)

Какая же это зрада - цЭ пЭрЭмога.
Бизнес получает кредитование под низкий процент. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:53

  zahar_ написав:
  pesikot написав:Serg-ik
Зрадофилам могу только посоветовать хоть ссылки приводить правильные под текстами. А то так торопятся зраду донести, что аж тапки теряют на кухне :)

Какая же это зрада - цЭ пЭрЭмога.
Бизнес получает кредитование под низкий процент. :mrgreen:

Пусть ссылки покажет на эту зраду/пэрэмогу :) А то совсем зрадофилы обленились :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:10

  pesikot написав:
  zahar_ написав:
  pesikot написав:Serg-ik
Зрадофилам могу только посоветовать хоть ссылки приводить правильные под текстами. А то так торопятся зраду донести, что аж тапки теряют на кухне :)

Какая же это зрада - цЭ пЭрЭмога.
Бизнес получает кредитование под низкий процент. :mrgreen:

Пусть ссылки покажет на эту зраду/пэрэмогу :) А то совсем зрадофилы обленились :)

А вас что -в гугле забанили?
Я вон вбил в гугл слова с цитаты что привёл сержик - гугл дал ссылку на материал.
АднАзначно пЭрЭмога. :mrgreen: Как у папередников.
Сегодня одни пЭрЭмогы. Вот ютг свистануло что в Киеве в 2017 было проведено 31.8 тыс. сделок по купли-продажи недвижимости.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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