Serg-ik
Зрадофилам могу только посоветовать хоть ссылки приводить правильные под текстами. А то так торопятся зраду донести, что аж тапки теряют на кухне
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:44
Serg-ik
Зрадофилам могу только посоветовать хоть ссылки приводить правильные под текстами. А то так торопятся зраду донести, что аж тапки теряют на кухне
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:46
Cпециально для ККЦ постараюсь найти видео пресухи, где туфтогонил Симонов
Туфтогонство в том, что минрегион считает себестоимость по ТИПОВЫМ проектам.
А типовых проектах заявленные -"энергоэффективные технологии, и красивые фасады, и сервис, и обустроенную придомовую территорию." - особо не учитываются.
Сильно к примеру типовой проект Т-25 (дом влада №7 в Эврике) улучшился за 5 лет когда такие проекты лепил КГС на Позняки 2?
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 лют, 2018 21:16, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:49
Какая же это зрада - цЭ пЭрЭмога.
Бизнес получает кредитование под низкий процент.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:53
Пусть ссылки покажет на эту зраду/пэрэмогу А то совсем зрадофилы обленились
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:10
А вас что -в гугле забанили?
Я вон вбил в гугл слова с цитаты что привёл сержик - гугл дал ссылку на материал.
АднАзначно пЭрЭмога. Как у папередников.
Сегодня одни пЭрЭмогы. Вот ютг свистануло что в Киеве в 2017 было проведено 31.8 тыс. сделок по купли-продажи недвижимости.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 лют, 2018 23:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сижу, думаю, может и поторопился я с откупом прелести взад. Надо было еще торговаться.
Додано: Чет 15 лют, 2018 00:06
О привет сосед снова. Пиво пьём?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 15 лют, 2018 00:56
Додано: Чет 15 лют, 2018 01:06
Да, и вы плиз отчитывайтесь подробно по смете с фото выполненных с нуля работ.
А то вон Далярчик с остальной тель-а-Львивской братией то по 120 за метр в новострой вьезжают, то бизнесс-шик по 300 готовы сделать.
интересно по чём сейчас готовы вкалывать гипсари с плиточниками и какая кухня не с ОЛХа вам подойдёт и за сколько.
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:17
Свяжитесь с Флаем, он поможет советом как сделать ремонт недорого
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
реклама
|