RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 374375376377>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 626
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
62
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
133
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
97
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
120
Якість будівництва
15%
94
Всього голосів : 626
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:07

  Natt написав:У нас муж сам делал (кроме натяжных потолков, установки дверей). Уложились в 108-110 тыс. грн. с мебелью и техникой. Но квартира была с штукатуркой, разводкой сантехники, электрики и системой отопления.
Инструменты свои, докупались только расходники: сверла, диски, коронки для подрозетников.

Прошло не так много времени, но, думаю, сейчас в эту сумму уже б не уложились.
Вторую тоже муж планирует сам делать. Там, конечно, работы поболе будет.

Прочитал "второй муж".
Призадумался.
Вспомнил друзей с тремя браками и морей бетона и их жён с одним бетонобункером - никому нах не нужны бабы б/у в 40+
Потом прочитал правильно и пожелал мужу море сил в оштукатуривании и укладке ламината!!!
барабашов
 
Повідомлень: 760
З нами з: 16.06.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:30

  Natt написав:У нас муж сам делал (кроме натяжных потолков, установки дверей). Уложились в 108-110 тыс. грн. с мебелью и техникой. Но квартира была с штукатуркой, разводкой сантехники, электрики и системой отопления.
Инструменты свои, докупались только расходники: сверла, диски, коронки для подрозетников.

Прошло не так много времени, но, думаю, сейчас в эту сумму уже б не уложились.
Вторую тоже муж планирует сам делать. Там, конечно, работы поболе будет.

Заканчиваю "жлобремонт"своей двушки 52 кв. Даже с минимальной мебелью. Выйдет около 6 штук баксов. Но, долго, около года, с выбором неплохих и дешёвых мастеров.
sesk
 
Повідомлень: 7
З нами з: 31.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:32

  airmax78 написав:
  galadriel написав:
  airmax78 написав:Ладно, вижу, что мне здесь не рады. Какая-то небольшая группа агрессивно настроенных "коренных" захватила эту ветку и выдавливает из нее слабых и ранимых понаехов типа меня или Трибеки. Ну ОК, я ругаться ни с кем не намерен.


Все було б набагато спокійніше, якби Ви тримали язик за зубами щодо ваших справ.

А зачем же тогда этот форум вообще нужен? Я человек открытый - не могу я все делать втихаря, а потом, как респект, рассказывать как за 2 года я участок ОСГ на дамбе, полученный в спадщину, превратил в 4 квартиры в ЦП с ремонтом.
Я рассказывал о каждом шаге, советовался - потому что искренне считаю, что тут тусуются самые продвинутые в вопросах киевской недвижимости люди - они плохого не посоветуют. И пусть даже у многих из них скверные характеры, но тем не менее, это не уменьшает ценности их мнения.

Ждем первые выпуски видеоблоха
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19524
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 4370 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:50

sms-маяк

Підключила (і перевірила) sms-маяк нерухомості.
Рекомендую.
http://smsmayak.com.ua/
grape
 
Повідомлень: 319
З нами з: 02.05.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:59

Налітай - торопісьььььь! )))

  grape написав:Підключила (і перевірила) sms-маяк нерухомості.
Рекомендую.
http://smsmayak.com.ua/

...налітаййййй!....всього лиш:
Вартість сервісу на місяць

30 гривень

за 1 об’єкт
:mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3398
З нами з: 19.10.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....дійсно, шо там тих 30 грн....

я от що подумав......- цю гілку, вже скоро пів мільйона перегляне.........- то б може мені б кожен по 1грн(ВСЬОГО ЛИШ!) скинувся на другу квартиру?! :wink: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3398
З нами з: 19.10.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:05

  Долярчик написав:
  grape написав:Підключила (і перевірила) sms-маяк нерухомості.
Рекомендую.
http://smsmayak.com.ua/

...налітаййййй!....всього лиш:
Вартість сервісу на місяць

30 гривень

за 1 об’єкт
:mrgreen:


Долярчик, а що тут смішного?
Для Вас 30 грн. в місяць (1 об'єкт) це завеликі гроші за спокій???

P.S. Скупий платить двічі. А, інколи, й набагато більше втрачає.
grape
 
Повідомлень: 319
З нами з: 02.05.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:15

ану не скупіться! )))

  grape написав:
  Долярчик написав:
  grape написав:Підключила (і перевірила) sms-маяк нерухомості.
Рекомендую.
http://smsmayak.com.ua/

...налітаййййй!....всього лиш:
Вартість сервісу на місяць

30 гривень

за 1 об’єкт
:mrgreen:


Долярчик, а що тут смішного?
Для Вас 30 грн. в місяць (1 об'єкт) це завеликі гроші за спокій???

P.S. Скупий платить двічі. А, інколи, й набагато більше втрачає.

...ще раз пишу: що Вам і кожному тут ОДНА гривня???? -скиньтесь кожен мені по гривні - Вам то ЗОВСІМ невідчутна дрібниця, а мені квартира буде за пів ляма! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3398
З нами з: 19.10.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:25

Підключила (і перевірила) sms-маяк нерухомості.
Рекомендую.
http://smsmayak.com.ua/[/quote]
...налітаййййй!....всього лиш:
Вартість сервісу на місяць

30 гривень

за 1 об’єкт
:mrgreen:[/quote]

Долярчик, а що тут смішного?
Для Вас 30 грн. в місяць (1 об'єкт) це завеликі гроші за спокій???

P.S. Скупий платить двічі. А, інколи, й набагато більше втрачає.[/quote]
...ще раз пишу: що Вам і кожному тут ОДНА гривня???? -скиньтесь кожен мені по гривні - Вам то ЗОВСІМ невідчутна дрібниця, а мені квартира буде за пів ляма! :mrgreen:[/quote]

ПОПРОШАЄК не люблю, не вірю і не поважаю. Так що, вибачайте.
Відповідь груба, але Ви самі напросились.
grape
 
Повідомлень: 319
З нами з: 02.05.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:08

  airmax78 написав:А зачем же тогда этот форум вообще нужен? Я человек открытый - не могу я все делать втихаря, а потом, как респект, рассказывать как за 2 года я участок ОСГ на дамбе, полученный в спадщину, превратил в 4 квартиры в ЦП с ремонтом.
Я рассказывал о каждом шаге, советовался - потому что искренне считаю, что тут тусуются самые продвинутые в вопросах киевской недвижимости люди - они плохого не посоветуют. И пусть даже у многих из них скверные характеры, но тем не менее, это не уменьшает ценности их мнения.


Не слушайте этих мрачных личностей. Пусть гундосят сами с собой. Вы хоть жизни в ветку добавляете, пусть и в формате петросянщины. Это лучше, чем повсеместные помои от некоторых кк на всех и вся!

А будет видосик - так вообще будем все постоянными поклонниками и ярыми early adopters
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 29.07.17
Подякував: 75 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 374375376377>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1008, 1009, 1010
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10095 1853603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 13:11
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 18819
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 32141
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4318)
15.02.2018 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.