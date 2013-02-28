Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:У нас муж сам делал (кроме натяжных потолков, установки дверей). Уложились в 108-110 тыс. грн. с мебелью и техникой. Но квартира была с штукатуркой, разводкой сантехники, электрики и системой отопления. Инструменты свои, докупались только расходники: сверла, диски, коронки для подрозетников.
Прошло не так много времени, но, думаю, сейчас в эту сумму уже б не уложились. Вторую тоже муж планирует сам делать. Там, конечно, работы поболе будет.
Прочитал "второй муж". Призадумался. Вспомнил друзей с тремя браками и морей бетона и их жён с одним бетонобункером - никому нах не нужны бабы б/у в 40+ Потом прочитал правильно и пожелал мужу море сил в оштукатуривании и укладке ламината!!!
Natt написав:У нас муж сам делал (кроме натяжных потолков, установки дверей). Уложились в 108-110 тыс. грн. с мебелью и техникой. Но квартира была с штукатуркой, разводкой сантехники, электрики и системой отопления. Инструменты свои, докупались только расходники: сверла, диски, коронки для подрозетников.
Прошло не так много времени, но, думаю, сейчас в эту сумму уже б не уложились. Вторую тоже муж планирует сам делать. Там, конечно, работы поболе будет.
Заканчиваю "жлобремонт"своей двушки 52 кв. Даже с минимальной мебелью. Выйдет около 6 штук баксов. Но, долго, около года, с выбором неплохих и дешёвых мастеров.
airmax78 написав:Ладно, вижу, что мне здесь не рады. Какая-то небольшая группа агрессивно настроенных "коренных" захватила эту ветку и выдавливает из нее слабых и ранимых понаехов типа меня или Трибеки. Ну ОК, я ругаться ни с кем не намерен.
Все було б набагато спокійніше, якби Ви тримали язик за зубами щодо ваших справ.
А зачем же тогда этот форум вообще нужен? Я человек открытый - не могу я все делать втихаря, а потом, как респект, рассказывать как за 2 года я участок ОСГ на дамбе, полученный в спадщину, превратил в 4 квартиры в ЦП с ремонтом. Я рассказывал о каждом шаге, советовался - потому что искренне считаю, что тут тусуются самые продвинутые в вопросах киевской недвижимости люди - они плохого не посоветуют. И пусть даже у многих из них скверные характеры, но тем не менее, это не уменьшает ценности их мнения.
Ждем первые выпуски видеоблоха
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Підключила (і перевірила) sms-маяк нерухомості. Рекомендую. http://smsmayak.com.ua/[/quote] ...налітаййййй!....всього лиш: Вартість сервісу на місяць
30 гривень
за 1 об’єкт [/quote]
Долярчик, а що тут смішного? Для Вас 30 грн. в місяць (1 об'єкт) це завеликі гроші за спокій???
P.S. Скупий платить двічі. А, інколи, й набагато більше втрачає.[/quote] ...ще раз пишу: що Вам і кожному тут ОДНА гривня???? -скиньтесь кожен мені по гривні - Вам то ЗОВСІМ невідчутна дрібниця, а мені квартира буде за пів ляма! [/quote]
ПОПРОШАЄК не люблю, не вірю і не поважаю. Так що, вибачайте. Відповідь груба, але Ви самі напросились.
airmax78 написав:А зачем же тогда этот форум вообще нужен? Я человек открытый - не могу я все делать втихаря, а потом, как респект, рассказывать как за 2 года я участок ОСГ на дамбе, полученный в спадщину, превратил в 4 квартиры в ЦП с ремонтом. Я рассказывал о каждом шаге, советовался - потому что искренне считаю, что тут тусуются самые продвинутые в вопросах киевской недвижимости люди - они плохого не посоветуют. И пусть даже у многих из них скверные характеры, но тем не менее, это не уменьшает ценности их мнения.
Не слушайте этих мрачных личностей. Пусть гундосят сами с собой. Вы хоть жизни в ветку добавляете, пусть и в формате петросянщины. Это лучше, чем повсеместные помои от некоторых кк на всех и вся!
А будет видосик - так вообще будем все постоянными поклонниками и ярыми early adopters