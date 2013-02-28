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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 374375376377

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 626
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
62
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
133
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
97
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
120
Якість будівництва
15%
94
Всього голосів : 626
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...Я -НЕ прошу! - Я - ВИМАГАЮ! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:15

Кстати в тему ветки, мне самому в прошлом году припекло вложиться, хотя до сих пор не верю, что в обозримом будущем недвига пойдет вверх, хотя и вниз сильно врядли. Так вот с дуру вместо 1 объекта, купил аж 3, при чем 2 последних принимал решения спонтанно, на эмоциях за 2 дня. При чем не для перепродажи, а все объекты вроде как и нужны для своей жизни/работы. Короче все пропало полюбому, цены вверх точно не пойдут, но при этом сейчас реально отличное время для покупки для себя. Кстати у меня, очень много знакомых в молодом возрасте именно в последние 2-3 года прикупились. Реально сейчас это сделать, как мне кажется.
Loft
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:46

  airmax78 написав:Ладно, вижу, что мне здесь не рады. Какая-то небольшая группа агрессивно настроенных "коренных" захватила эту ветку и выдавливает из нее слабых и ранимых понаехов типа меня или Трибеки. Ну ОК, я ругаться ни с кем не намерен.

вы выбрали роль клоуна-тролля
чего ж хотите в ответ?
кроме как на ваганыча не тянете...

кстати, уходя уходи
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:50

  zahar_ написав:Вести с полей.
Продажа 3к прелесЦ буксует - собственники не хотят понижать цену предложения. Просмотры практически не идут. :?

чё, семейный совет опять нагнул доморощенного "эксперта" и заблокировал сделку?
...а хата с грубой в березанских ипенях так близка... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вас же если не троллить - вы же тут лопнете от собственной важности. Да и тоска тут зеленая, если только вас одних читать. Ну ОК, насильно мил не будешь. Варитесь в собственном соку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:58

airmax78
кстати, с ОЛХ объява деактивируется на раз-два, даже если вы не владелец через админа без проблем, так что сублимируйте пока на ютуб как штукатурить и класть плитку, ремонтник ёпть :mrgreen:

купили за 95 значит?
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
клоун...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 15 лют, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что нового?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:30

  Оранжевый-хит сезона написав:что нового?

"Стабильности нет" "С" :mrgreen: :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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