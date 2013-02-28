Додано: Чет 15 лют, 2018 21:15

Кстати в тему ветки, мне самому в прошлом году припекло вложиться, хотя до сих пор не верю, что в обозримом будущем недвига пойдет вверх, хотя и вниз сильно врядли. Так вот с дуру вместо 1 объекта, купил аж 3, при чем 2 последних принимал решения спонтанно, на эмоциях за 2 дня. При чем не для перепродажи, а все объекты вроде как и нужны для своей жизни/работы. Короче все пропало полюбому, цены вверх точно не пойдут, но при этом сейчас реально отличное время для покупки для себя. Кстати у меня, очень много знакомых в молодом возрасте именно в последние 2-3 года прикупились. Реально сейчас это сделать, как мне кажется.