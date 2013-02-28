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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...Я -НЕ прошу! - Я - ВИМАГАЮ!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:15
Кстати в тему ветки, мне самому в прошлом году припекло вложиться, хотя до сих пор не верю, что в обозримом будущем недвига пойдет вверх, хотя и вниз сильно врядли. Так вот с дуру вместо 1 объекта, купил аж 3, при чем 2 последних принимал решения спонтанно, на эмоциях за 2 дня. При чем не для перепродажи, а все объекты вроде как и нужны для своей жизни/работы. Короче все пропало полюбому, цены вверх точно не пойдут, но при этом сейчас реально отличное время для покупки для себя. Кстати у меня, очень много знакомых в молодом возрасте именно в последние 2-3 года прикупились. Реально сейчас это сделать, как мне кажется.
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:46
вы выбрали роль клоуна-тролля
чего ж хотите в ответ?
кроме как на ваганыча не тянете...
кстати, уходя уходи
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:50
чё, семейный совет опять нагнул доморощенного "эксперта" и заблокировал сделку?
...а хата с грубой в березанских ипенях так близка...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вас же если не троллить - вы же тут лопнете от собственной важности. Да и тоска тут зеленая, если только вас одних читать. Ну ОК, насильно мил не будешь. Варитесь в собственном соку.
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:58
airmax78
кстати, с ОЛХ объява деактивируется на раз-два, даже если вы не владелец через админа без проблем, так что сублимируйте пока на ютуб как штукатурить и класть плитку, ремонтник ёпть
купили за 95 значит?
клоун...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 15 лют, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
что нового?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 15 лют, 2018 22:30
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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