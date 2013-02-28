RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 375376377378>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 626
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
62
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
133
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
97
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
120
Якість будівництва
15%
94
Всього голосів : 626
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:39

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Вас же если не троллить - вы же тут лопнете от собственной важности. Да и тоска тут зеленая, если только вас одних читать. Ну ОК, насильно мил не будешь. Варитесь в собственном соку.


ну так и троллили бы, тока ж
вы как скорпионз - все уходите и уходите, каждый год одно и тоже
так те хоть до сих пор исполняют норм, а вы несмешной грустный клоун

Ладно, я вам уже сказал, вы любите только когда людей унижают. Это годный "юмор". Другого вы не воспринимаете и не генерируете. Впрочем как и Прохожий.
airmax78
 
Повідомлень: 23861
З нами з: 25.10.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 2723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:40

  Alex_V_K_79 написав:
airmax78 написав:
  Alex_V_K_79 написав:Хз, по итогу, кто, что купил, был сегодня в квартире из обьявы, продается, 100-ку просят..

Смешно пошутили.
:), да был же ж, були час та натхнення, мож разные какие квартиры.. могу детали, если хотите: 13 дом, 3 подъезд, 16 эт., ,# 3.. может по 2му кругу Вашу продают, проверьте.. риелтор-Александр

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

Завтра замки поменяю. Совсем охренели риелтеры.
airmax78
 
Повідомлень: 23861
З нами з: 25.10.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 2723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Alex_V_K_79 написав:
airmax78 написав:[quote="4297903:Alex_V_K_79"]Хз, по итогу, кто, что купил, был сегодня в квартире из обьявы, продается, 100-ку просят..

Смешно пошутили.
:), да был же ж, були час та натхнення, мож разные какие квартиры.. могу детали, если хотите: 13 дом, 3 подъезд, 16 эт., ,# 3.. может по 2му кругу Вашу продают, проверьте.. риелтор-Александр

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

Завтра замки поменяю. Совсем охренели риелтеры.[/quote]Меняйте-меняйте

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 112
З нами з: 15.12.15
Подякував: 226 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 01:37

"без комиссии" 100800= 95000+6%.
бесплатные брокеры однако дорожают.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 07.08.17
Подякував: 403 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 03:38

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Вас же если не троллить - вы же тут лопнете от собственной важности. Да и тоска тут зеленая, если только вас одних читать. Ну ОК, насильно мил не будешь. Варитесь в собственном соку.


ну так и троллили бы, тока ж
вы как скорпионз - все уходите и уходите, каждый год одно и тоже
так те хоть до сих пор исполняют норм, а вы несмешной грустный клоун

Ладно, я вам уже сказал, вы любите только когда людей унижают. Это годный "юмор". Другого вы не воспринимаете и не генерируете. Впрочем как и Прохожий.

Какихто пару лет назад о Вас складывалось, аналогичное впечатление. Мне еще кто-то удачно объяснил: "да он просто с ветки про кржн, они там все такие". :lol:
Но блин, искренне надеюсь, что движуха с прелестью хотябы наполовину правда, иначе всё это(безусловно уместное) морализаторство, возымеет обратный эффект.
И еще: соврать и неумышленно не выполнить взятые на себя обязательства - не одно и то же, для кармы.

ПС. Пользуясь случаем, хочу обратиться к другим дописувачам, грозящимся слиться - не надо, разве только единственной целью писанины является кормление тщеславия.

Всех с Новым годом, блинов с икоркой и добра)
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 06.01.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Моя вторая инвестиция 2017 года, начала приностить 10% годовых. Чуть больше чем через 2 месяца после покупки :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17965
З нами з: 20.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:41

Шаромыги продолжают деребан захват киевской земли под жилое строительство https://www.facebook.com/permalink.php? ... nref=story
НЕНАЖЕРЛИВІСТЬ ЗАБУДОВНИКІВ ТА ЇХ ВЛАДНИХ ДРУЗІВ У КИЄВІ, це -
СТРАХ ВТРАТИТИ ВСЕ ВКРАДЕНЕ НЕПОСИЛЬНИМИ КРАДІЖКАМИ
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22085
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 657 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:04

  Alex_V_K_79 написав:
airmax78 написав:
  Alex_V_K_79 написав::), да был же ж, були час та натхнення, мож разные какие квартиры.. могу детали, если хотите: 13 дом, 3 подъезд, 16 эт., ,# 3.. может по 2му кругу Вашу продают, проверьте.. риелтор-Александр

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

Завтра замки поменяю. Совсем охренели риелтеры.
Меняйте-меняйте

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

:Alex_V_K_79 проверте плиз поменялись ли замки в "проданой" квартире.
Вы говорили, что были там на просмотре - какие документы показывают ?
  Alex_V_K_79 написав:Хз, по итогу, кто, что купил, был сегодня в квартире из обьявы, продается, 100-ку просят..
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22085
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 657 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:51

Немного о платежеспособности людей в Украине http://newsday.org.ua/blogs/11639/
Організація Об’єднаних Націй внесла Україну до списку країн, що голодують. Про це було сказано в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми для Радбезу ООН.

З документа випливає, що продовольча ситуація в 16 країнах світу є критичною. У список країн, що голодують були внесені Афганістан, Бурунді, Гаїті, Гвінея-Бісау, Демократична Республіка Конго, Ірак, Ємен, Ліберія, Ліван, Малі, Сирія, Сомалі, Судан, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан і Україна

Однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22085
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 657 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:51

  zahar_ написав::Alex_V_K_79 проверте плиз поменялись ли замки в "проданой" квартире.
Вы говорили, что были там на просмотре - какие документы показывают ?

Уже предупредил консъержку чтобы гнала всех чужих и риелтеров сцаными тряпками. Нечего туристам по подъезду шариться и лифты чужие юзать.
airmax78
 
Повідомлень: 23861
З нами з: 25.10.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 2723 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 375376377378>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1008, 1009, 1010
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10095 1853735
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 13:11
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 18841
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 32146
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4337)
16.02.2018 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.