Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вас же если не троллить - вы же тут лопнете от собственной важности. Да и тоска тут зеленая, если только вас одних читать. Ну ОК, насильно мил не будешь. Варитесь в собственном соку.
ну так и троллили бы, тока ж вы как скорпионз - все уходите и уходите, каждый год одно и тоже так те хоть до сих пор исполняют норм, а вы несмешной грустный клоун
Ладно, я вам уже сказал, вы любите только когда людей унижают. Это годный "юмор". Другого вы не воспринимаете и не генерируете. Впрочем как и Прохожий.
Какихто пару лет назад о Вас складывалось, аналогичное впечатление. Мне еще кто-то удачно объяснил: "да он просто с ветки про кржн, они там все такие". Но блин, искренне надеюсь, что движуха с прелестью хотябы наполовину правда, иначе всё это(безусловно уместное) морализаторство, возымеет обратный эффект. И еще: соврать и неумышленно не выполнить взятые на себя обязательства - не одно и то же, для кармы.
ПС. Пользуясь случаем, хочу обратиться к другим дописувачам, грозящимся слиться - не надо, разве только единственной целью писанины является кормление тщеславия.
НЕНАЖЕРЛИВІСТЬ ЗАБУДОВНИКІВ ТА ЇХ ВЛАДНИХ ДРУЗІВ У КИЄВІ, це - СТРАХ ВТРАТИТИ ВСЕ ВКРАДЕНЕ НЕПОСИЛЬНИМИ КРАДІЖКАМИ
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Alex_V_K_79 написав::), да был же ж, були час та натхнення, мож разные какие квартиры.. могу детали, если хотите: 13 дом, 3 подъезд, 16 эт., ,# 3.. может по 2му кругу Вашу продают, проверьте.. риелтор-Александр
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Завтра замки поменяю. Совсем охренели риелтеры.
Меняйте-меняйте
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:Alex_V_K_79 проверте плиз поменялись ли замки в "проданой" квартире. Вы говорили, что были там на просмотре - какие документы показывают ?
Alex_V_K_79 написав:Хз, по итогу, кто, что купил, был сегодня в квартире из обьявы, продается, 100-ку просят..
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Організація Об’єднаних Націй внесла Україну до списку країн, що голодують. Про це було сказано в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми для Радбезу ООН.
З документа випливає, що продовольча ситуація в 16 країнах світу є критичною. У список країн, що голодують були внесені Афганістан, Бурунді, Гаїті, Гвінея-Бісау, Демократична Республіка Конго, Ірак, Ємен, Ліберія, Ліван, Малі, Сирія, Сомалі, Судан, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан і Україна
Однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.