airmax78 написав:
Уже предупредил консъержку чтобы гнала всех чужих и риелтеров сцаными тряпками. Нечего туристам по подъезду шариться и лифты чужие юзать.
Будем ждать инфо от Alex_V_K_79 , что его уже погнали с просмотра "сцаными тряпками".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:58
Будем ждать инфо от Alex_V_K_79 , что его уже погнали с просмотра "сцаными тряпками".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:06
По фотоотчетам сразу и не поймешь, гнали сцаными тряпками или приветствовали флажками, вымоченными в ИвСенЛоране
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:10
От вы любите указания раздавать. Далась вам моя новая квартира.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:20
Ваша не ваша, сие форуму пока не ведомо.
Но то что в ЖК Голосеево подешевели 2к аналогичной вашей прелесЦи, похоже, факт.
Прохожий и первый предупреждали - шлак камнем вниз.
НадА покупать РТ,ЦП, Тетрис и прочие нищаки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:30
Який відсоток від ринку складає житло в Куйові, що дорожчає?
10% буде - чи ні?
Решта - дешевшає. Не тільки совкошлак, а й укроновобуди епохи 2000-х років.
Пічалька у рожевоокулярників. Не вдається натягти сову на глобус.)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 16 лют, 2018 10:32, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эта, кажись, лучше Вашей
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:33
Надеюсь пуповики топика посетели такое знаковое событие
Reconstruction, Renovation, Revitalization Forum - это новый вид ивента от URE Club, главной целью которого является презентация и обсуждение ключевых тем модернизации недвижимости. Во время форума были представлены кейсы от известных представителей рынка недвижимости Украины, рассмотрены основные юридические, технические и концептуальные аспекты, возникающие при реализации проектов реконструкции, а также состоялась дискуссия по выявлению и решению проблемных ситуаций в ходе реконструкции объектов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не знаю
Вот это лет 5 назад было по 1000 за метр, при строительстве
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:36
зараз по 976 дол/м2.
М-да, охрєновєнний дорожай))))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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