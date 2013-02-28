RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 375376377378

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 626
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
62
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
133
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
15%
97
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
120
Якість будівництва
15%
94
Всього голосів : 626
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:58

  airmax78 написав:
  zahar_ написав::Alex_V_K_79 проверте плиз поменялись ли замки в "проданой" квартире.
Вы говорили, что были там на просмотре - какие документы показывают ?

Уже предупредил консъержку чтобы гнала всех чужих и риелтеров сцаными тряпками. Нечего туристам по подъезду шариться и лифты чужие юзать.

Будем ждать инфо от Alex_V_K_79 , что его уже погнали с просмотра "сцаными тряпками".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22085
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 657 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:06

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:
  zahar_ написав::Alex_V_K_79 проверте плиз поменялись ли замки в "проданой" квартире.
Вы говорили, что были там на просмотре - какие документы показывают ?

Уже предупредил консъержку чтобы гнала всех чужих и риелтеров сцаными тряпками. Нечего туристам по подъезду шариться и лифты чужие юзать.

Будем ждать инфо от Alex_V_K_79 , что его уже погнали с просмотра "сцаными тряпками".

По фотоотчетам сразу и не поймешь, гнали сцаными тряпками или приветствовали флажками, вымоченными в ИвСенЛоране :roll:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6494
З нами з: 30.11.11
Подякував: 600 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:10

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:
  zahar_ написав::Alex_V_K_79 проверте плиз поменялись ли замки в "проданой" квартире.
Вы говорили, что были там на просмотре - какие документы показывают ?

Уже предупредил консъержку чтобы гнала всех чужих и риелтеров сцаными тряпками. Нечего туристам по подъезду шариться и лифты чужие юзать.

Будем ждать инфо от Alex_V_K_79 , что его уже погнали с просмотра "сцаными тряпками".

От вы любите указания раздавать. Далась вам моя новая квартира.
airmax78
 
Повідомлень: 23861
З нами з: 25.10.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 2723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:20

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  airmax78 написав:Уже предупредил консъержку чтобы гнала всех чужих и риелтеров сцаными тряпками. Нечего туристам по подъезду шариться и лифты чужие юзать.

Будем ждать инфо от Alex_V_K_79 , что его уже погнали с просмотра "сцаными тряпками".

От вы любите указания раздавать. Далась вам моя новая квартира.

Ваша не ваша, сие форуму пока не ведомо.
Но то что в ЖК Голосеево подешевели 2к аналогичной вашей прелесЦи, похоже, факт.
Прохожий и первый предупреждали - шлак камнем вниз. :mrgreen:
НадА покупать РТ,ЦП, Тетрис и прочие нищаки. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22085
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 657 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:30

  zahar_ написав:Прохожий и первый предупреждали - шлак камнем вниз. :mrgreen:
НадА покупать РТ,ЦП, Тетрис и прочие нищаки. :mrgreen:

Який відсоток від ринку складає житло в Куйові, що дорожчає?
10% буде - чи ні?

Решта - дешевшає. Не тільки совкошлак, а й укроновобуди епохи 2000-х років.
Пічалька у рожевоокулярників. Не вдається натягти сову на глобус.))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 16 лют, 2018 10:32, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18423
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Далась вам моя новая квартира.

Эта, кажись, лучше Вашей
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8373482/
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7627
З нами з: 10.06.11
Подякував: 143 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:33

Надеюсь пуповики топика посетели такое знаковое событие http://utgcompany.com/news/kompaniya-ut ... ion-forum/
Reconstruction, Renovation, Revitalization Forum - это новый вид ивента от URE Club, главной целью которого является презентация и обсуждение ключевых тем модернизации недвижимости. Во время форума были представлены кейсы от известных представителей рынка недвижимости Украины, рассмотрены основные юридические, технические и концептуальные аспекты, возникающие при реализации проектов реконструкции, а также состоялась дискуссия по выявлению и решению проблемных ситуаций в ходе реконструкции объектов.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22085
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 657 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Який відсоток від ринку складає житло в Куйові, що дорожчає?
10% буде - чи ні?

не знаю
Вот это лет 5 назад было по 1000 за метр, при строительстве
http://sto-grad.com.ua/products/default ... onType=buy
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7627
З нами з: 10.06.11
Подякував: 143 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:36

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Який відсоток від ринку складає житло в Куйові, що дорожчає?
10% буде - чи ні?

не знаю
Вот это лет 5 назад было по 1000 за метр, при строительстве
http://sto-grad.com.ua/products/default ... onType=buy

зараз по 976 дол/м2.

М-да, охрєновєнний дорожай))))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18423
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 375376377378
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1008, 1009, 1010
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10095 1853735
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 13:11
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 18841
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 32146
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4337)
16.02.2018 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.