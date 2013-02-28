Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Кстати фейслесс а вы что уже начали себестоимости от минрегиона верить?
Я вам вопрос задал - вы ж своей табличкой показываете, что якобы с 2014 с/с в гривне стабильно растет, а с 2015 - непрерывно растет даже в долларе, к 2017 на 24% в долларе относительно 2015. И вы ж постоянно приводите цифры минрегиона как аргумент, а тут на тебе - они рост даже в долларе показывают, и теперь уже вам не нравятся
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
zahar_ написав:Кстати фейслесс а вы что уже начали себестоимости от минрегиона верить?
Я вам вопрос задал - вы ж своей табличкой показываете, что якобы с 2014 с/с в гривне стабильно растет, а с 2015 - непрерывно растет даже в долларе, к 2017 на 24% в долларе относительно 2015. И вы ж постоянно приводите цифры минрегиона как аргумент, а тут на тебе - они рост даже в долларе показывают, и теперь уже вам не нравятся
Не с 2015 , с 2016. Табличку привёл чтобы показать что долларовая себестоимость воздуха растёт. А шарамомыги своих аппетитов для получения сверх прибылей не уменьшают, незначительный рост себестоимости воздуха в доларах перекладывают на покупателей. Замечу вам также, что в основной массе готовое жильё в новостройках дешевеет и будет дешеветь из-за навеса в местах массовой застройки новостроев.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:барака, думаю ца будет интересно посмотреть на локации оранжа и медового, а еще можно одним куском снять предславинскую/кардинал/альтер эго с панорамами в разные стороны
так, а можно ссыли на бомбере или луне ? щоб я не потерялся спс
все прекрасно при желании гуглится, не наглейте)
эй-эй-эй, полегче. я выполняю ваши прихоти, теряю время и бабосы чтобы вы были более осведомлены, чтобы выбрали более удачный вариант, а вы даже просто их уточнить не хотите ? Не-не, поищу-ка я более интересные варианты, эти лесом идут пока вы не передумаете.
О, а идейка снять видео у Макса не так уж и плоха. Видел там банер у него висит, надо чтобы поспособствовал снятию, а то увидят его прелесць и начнут звонить. Зачем делать нашару рекламу какому-то рылу. Всё-таки у бомбера уже трафик в треть луны.
baraka написав:эй-эй-эй, полегче. я выполняю ваши прихоти, теряю время и бабосы чтобы вы были более осведомлены, чтобы выбрали более удачный вариант, а вы даже просто их уточнить не хотите ? Не-не, поищу-ка я более интересные варианты, эти лесом идут пока вы не передумаете.
О, а идейка снять видео у Макса не так уж и плоха. Видел там банер у него висит, надо чтобы поспособствовал снятию, а то увидят его прелесць и начнут звонить. Зачем делать нашару рекламу какому-то рылу. Всё-таки у бомбера уже трафик в треть луны.
baraka написав:[quote="4298690:kingkongovets"]барака, думаю ца будет интересно посмотреть на локации оранжа и медового, а еще можно одним куском снять предславинскую/кардинал/альтер эго с панорамами в разные стороны
так, а можно ссыли на бомбере или луне ? щоб я не потерялся спс
все прекрасно при желании гуглится, не наглейте)
эй-эй-эй, полегче. я выполняю ваши прихоти, теряю время и бабосы чтобы вы были более осведомлены, чтобы выбрали более удачный вариант, а вы даже просто их уточнить не хотите ? Не-не, поищу-ка я более интересные варианты, эти лесом идут пока вы не передумаете.[/quote]
не, любезный, это вы совета спрашивали, а я вам порекомендовал потенциально интересные варианты, не хотите дело ваше названия я вам дал, требование искать их на левых сайтах реально считаю перебором с вашей стороны
Насчёт Луна. Говорят что мудни с луна замутили в ФБ группу "риэлторы зло - продам" Если это действительно мудни с лун замутили так ну их в пень - цены продаж там типа от хозяев лошадиные.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
По состоянию на декабрь 2017 года, 6,6% штатных сотрудников в Украине получали минимальные зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Кроме того, сообщается, что количество людей, получающих минимальную зарплату сокращается.
"В декабре 2017 года начисление в пределах минимальной заработной платы имели 6,6% штатных работников, что на 3,7 процентных пункта меньше, чем в марте 2017 года", – говорится в сообщении.
В то же время доля работников с заработной платой от 3200 грн до 6000 грн составляла 43,8%, а более 6000 грн получали 49,6% работников.
При этом у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 000 грн.
А еще +конверты, премии, бонусы, внештатные и предприниматели.
И еще вот вопрос, только без туфты всякой зрадн-переможной: таки согласовали кредит у Китая на 500кк$ на 15 лет для запуска ипотечно-лизингового кредитования для населения - это к дорожаю или наоборот?
Востаннє редагувалось Corpocrator в П'ят 16 лют, 2018 22:15, всього редагувалось 1 раз.