RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 379380381382

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 630
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
62
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
134
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
16%
98
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
121
Якість будівництва
15%
95
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Кстати фейслесс а вы что уже начали себестоимости от минрегиона верить?

Я вам вопрос задал - вы ж своей табличкой показываете, что якобы с 2014 с/с в гривне стабильно растет, а с 2015 - непрерывно растет даже в долларе, к 2017 на 24% в долларе относительно 2015.
И вы ж постоянно приводите цифры минрегиона как аргумент, а тут на тебе - они рост даже в долларе показывают, и теперь уже вам не нравятся :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19528
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 4370 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:55

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  baraka написав:итак, принимаются заявки на очередную порцию видео по новостройкам

2модер: смыслу было тереть моё прошлое сообщение ?
Видео никому не интересно ?

Блин, че я несу, какой Авторграф, какой ЦП? Сделайте облет моей новой прелести - ЖК Голосеево. Покажите его во всей его мощи и монументальной красоте. Ведь никто его еще ни разу не снимал с дрона.

идите НА...профильную ветку

а Макс может запилить свою ветку с видеоблогами и там общаться с поклонниками


да, был бы класнный вариант, Земсков бы завидовал.
но, увы, не канает, ибо теряется конфиденциальность.
baraka
 
Повідомлень: 4368
З нами з: 09.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:04

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Кстати фейслесс а вы что уже начали себестоимости от минрегиона верить?

Я вам вопрос задал - вы ж своей табличкой показываете, что якобы с 2014 с/с в гривне стабильно растет, а с 2015 - непрерывно растет даже в долларе, к 2017 на 24% в долларе относительно 2015.
И вы ж постоянно приводите цифры минрегиона как аргумент, а тут на тебе - они рост даже в долларе показывают, и теперь уже вам не нравятся :mrgreen:

Не с 2015 , с 2016.
Табличку привёл чтобы показать что долларовая себестоимость воздуха растёт.
А шарамомыги своих аппетитов для получения сверх прибылей не уменьшают, незначительный рост себестоимости воздуха в доларах перекладывают на покупателей.
Замечу вам также, что в основной массе готовое жильё в новостройках дешевеет и будет дешеветь из-за навеса в местах массовой застройки новостроев.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22092
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 657 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:05

  kingkongovets написав:
baraka написав:
  kingkongovets написав:барака, думаю ца будет интересно посмотреть на локации оранжа и медового, а еще можно одним куском снять предславинскую/кардинал/альтер эго с панорамами в разные стороны


так, а можно ссыли на бомбере или луне ?
щоб я не потерялся
спс


все прекрасно при желании гуглится, не наглейте)


эй-эй-эй, полегче.
я выполняю ваши прихоти, теряю время и бабосы чтобы вы были более осведомлены, чтобы выбрали более удачный вариант, а вы даже просто их уточнить не хотите ? Не-не, поищу-ка я более интересные варианты, эти лесом идут пока вы не передумаете.

О, а идейка снять видео у Макса не так уж и плоха. Видел там банер у него висит, надо чтобы поспособствовал снятию, а то увидят его прелесць и начнут звонить. Зачем делать нашару рекламу какому-то рылу. Всё-таки у бомбера уже трафик в треть луны.
baraka
 
Повідомлень: 4368
З нами з: 09.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:13

  baraka написав:эй-эй-эй, полегче.
я выполняю ваши прихоти, теряю время и бабосы чтобы вы были более осведомлены, чтобы выбрали более удачный вариант, а вы даже просто их уточнить не хотите ? Не-не, поищу-ка я более интересные варианты, эти лесом идут пока вы не передумаете.

О, а идейка снять видео у Макса не так уж и плоха. Видел там банер у него висит, надо чтобы поспособствовал снятию, а то увидят его прелесць и начнут звонить. Зачем делать нашару рекламу какому-то рылу. Всё-таки у бомбера уже трафик в треть луны.

Это такой стиль. Вы еще предложить не успели, а уже должны. А он вас, может быть, похвалит, если оперативно сделаете и музыка будет не напряжная.
Вот мои варианты, просим:
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
airmax78
 
Повідомлень: 23869
З нами з: 25.10.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 2723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  kingkongovets написав:
baraka написав:[quote="4298690:kingkongovets"]барака, думаю ца будет интересно посмотреть на локации оранжа и медового, а еще можно одним куском снять предславинскую/кардинал/альтер эго с панорамами в разные стороны


так, а можно ссыли на бомбере или луне ?
щоб я не потерялся
спс


все прекрасно при желании гуглится, не наглейте)


эй-эй-эй, полегче.
я выполняю ваши прихоти, теряю время и бабосы чтобы вы были более осведомлены, чтобы выбрали более удачный вариант, а вы даже просто их уточнить не хотите ? Не-не, поищу-ка я более интересные варианты, эти лесом идут пока вы не передумаете.[/quote]

не, любезный, это вы совета спрашивали, а я вам порекомендовал потенциально интересные варианты, не хотите дело ваше
названия я вам дал, требование искать их на левых сайтах реально считаю перебором с вашей стороны

у самих коптеры найдутся )

https://m.youtube.com/watch?v=Q87kUinizKQ
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 16 лют, 2018 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 05.06.16
Подякував: 174 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:25

  kingkongovets написав:
не, любезный, это вы совета спрашивали, а я вам порекомендовал потенциально интересные варианты, не хотите дело ваше
у самих коптеры найдутся )

https://m.youtube.com/watch?v=Q87kUinizKQ


я совета спрашивал ? Может ещё писал "умоляю, помогите" ?
у меня были свободные слоты, я готов был впихнуть то, что интересно пиплу.

короче, человек из совка, вы идёте туда же куда и ваши новостройки.
baraka
 
Повідомлень: 4368
З нами з: 09.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:55

Насчёт Луна.
Говорят что мудни с луна замутили в ФБ группу "риэлторы зло - продам"
Если это действительно мудни с лун замутили так ну их в пень - цены продаж там типа от хозяев лошадиные.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22092
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 657 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:16

ККЦ на заметку.
Видео с пресухи "РЕКОРДЫ И АНТИРЕКОРДЫ УКРАИНСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: ИТОГИ 2017 ГОДА" https://www.youtube.com/watch?v=MWaAFo4 ... e=youtu.be
Пряма мова
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22092
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 657 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По состоянию на декабрь 2017 года, 6,6% штатных сотрудников в Украине получали минимальные зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Кроме того, сообщается, что количество людей, получающих минимальную зарплату сокращается.

"В декабре 2017 года начисление в пределах минимальной заработной платы имели 6,6% штатных работников, что на 3,7 процентных пункта меньше, чем в марте 2017 года", – говорится в сообщении.

В то же время доля работников с заработной платой от 3200 грн до 6000 грн составляла 43,8%, а более 6000 грн получали 49,6% работников.

При этом у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 000 грн.


А еще +конверты, премии, бонусы, внештатные и предприниматели.

И еще вот вопрос, только без туфты всякой зрадн-переможной:
таки согласовали кредит у Китая на 500кк$ на 15 лет для запуска ипотечно-лизингового кредитования для населения - это к дорожаю или наоборот?
Востаннє редагувалось Corpocrator в П'ят 16 лют, 2018 22:15, всього редагувалось 1 раз.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 801
З нами з: 06.01.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 379380381382
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1008, 1009, 1010
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10097 1854067
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 11:42
l66
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 18872
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 32156
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53293)
16.02.2018 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.