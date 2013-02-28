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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 380381382383

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 630
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
62
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
134
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
48
Раціональне планування та метраж
16%
98
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
121
Якість будівництва
15%
95
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:01

  airmax78 написав:Прохожий вам не надоело чуть что постить Ваганыча? Ну придумайте че-нибудь новенькое. Меня уже тошнит от его рожи.

увы но пока для вас ничего нового нет...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:07

  kingkongovets написав:барака, думаю ца будет интересно посмотреть на локации оранжа и медового, а еще можно одним куском снять предславинскую/кардинал/альтер эго с панорамами в разные стороны

Поддерживаю, выбрать пару точек снять альтер эго, мфк на предславинской, кардинал,а так же посмотрим где ENSO будет строить свой жк на коновальца
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Последние месяца 2 не ветка а срач сплошной
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:44

  Corpocrator написав:
По состоянию на декабрь 2017 года, 6,6% штатных сотрудников в Украине получали минимальные зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Кроме того, сообщается, что количество людей, получающих минимальную зарплату сокращается.

"В декабре 2017 года начисление в пределах минимальной заработной платы имели 6,6% штатных работников, что на 3,7 процентных пункта меньше, чем в марте 2017 года", – говорится в сообщении.

В то же время доля работников с заработной платой от 3200 грн до 6000 грн составляла 43,8%, а более 6000 грн получали 49,6% работников.

При этом у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 000 грн.


А еще +конверты, премии, бонусы, внештатные и предприниматели.

И еще вот вопрос, только без туфты всякой зрадн-переможной:
таки согласовали кредит у Китая на 500кк$ на 15 лет для запуска ипотечно-лизингового кредитования для населения - это к дорожаю или наоборот?

Похоже это всё разговоры -"кредит у Китая на 500кк$ на 15 лет для запуска ипотечно-лизингового кредитования для населения ".
"Погодив" и "підписав" как говорят в Одессе 2 большие разницы.
В Минрегионе ещё с времён овоща этот кредит "погоджують" :?
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 17 лют, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:06

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Прохожий вам не надоело чуть что постить Ваганыча? Ну придумайте че-нибудь новенькое. Меня уже тошнит от его рожи.

увы но пока для вас ничего нового нет...
пану прахожому варто почитати повість Тургенєва "Катя Муму". Або ж новини про розвиток економіки потужної агро-держави
http://uainfo.org/blognews/1518829469-k ... helke.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:10

Гусельников: жилье на первичном рынке подешевеет в 2018 году https://www.youtube.com/watch?v=tdY9fG5XutM
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:23

Хочешь ада - купи "воздух" в Аркада http://m.kievvlast.com.ua/news/kak_zast ... torah37776
Как застройщики зарабатывают на инвесторах

Депутат Киевсовета Ваган Товмасян (“Батькивщина”) в одном из своих обращений в ПАО “АКБ “Аркада”, ООО “ТМК-Блок” и ООО “Проекттехсервисбуд” описал историю, как почти незаметно можно стрясти с человека пару десятков тысяч гривен. В обращении депутат рекомендовал компаниям с “положительной деловой репутацией” разобраться в сложившееся ситуации.


Как рассказал Товмасян КВ, некая гражданка приобрела в 2013 году в новостройке на ул. Степана Сагайдака, 101-а (Днепровский район), однокомнатную квартиру, заключив с ПАО “АТБ “Аркада” договор об участии в Фонде финансирования строительства. 23 июля она оплатила 519 тыс. 339 грн за 52,2 кв.м.

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В октябре 2015 года инвестор получила письмо о сдаче дома в эксплуатацию. Но почему то ее квартира оказалась на 1,1 кв.м. больше, чем планировалось. Поэтому потребовалось дополнительно внести 29 тыс. 153 грн.

Гражданка так и поступила. Но потом, обмерив квартиру, выяснила, что никаких дополнительных метров в ней нет. Обманутая инвестор обратилась в ПАО “АКБ “Аркада”, ООО “ТМК-Блок” и ООО “Проекттехсервисбуд” с просьбой создать совместную комиссию и обмерять площадь квартиры.

Из ПАО “АКБ “Аркада” ей ответили, что являются финансовым учреждением и не имеют никакого отношения к составлению технической документации. Из ООО “ТМК-Блок” сообщили, что не принимают непосредственного участия в изготовлении технического паспорта и не могут влиять на правильность проведения технической инвентаризации недвижимости. А из ООО “Проекттехсервисбуд” ответили, что коль от ООО “ТМК-Блок” не было никаких замечаний, то осуществлять контрольный замер квартиры нет причины.

Ваган Товмасян, “принимая во внимание положительную деловую репутацию” названных фирм, попросил их не позориться: провести контрольный замер и вернуть переплаченные 29 тыс. 153 грн.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:барака, думаю ца будет интересно посмотреть на локации оранжа и медового, а еще можно одним куском снять предславинскую/кардинал/альтер эго с панорамами в разные стороны

Поддерживаю, выбрать пару точек снять альтер эго, мфк на предславинской, кардинал,а так же посмотрим где ENSO будет строить свой жк на коновальца
Ху из Enso? Чьих будут, так сказать, может знаете?

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