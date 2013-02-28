Как застройщики зарабатывают на инвесторах



Депутат Киевсовета Ваган Товмасян (“Батькивщина”) в одном из своих обращений в ПАО “АКБ “Аркада”, ООО “ТМК-Блок” и ООО “Проекттехсервисбуд” описал историю, как почти незаметно можно стрясти с человека пару десятков тысяч гривен. В обращении депутат рекомендовал компаниям с “положительной деловой репутацией” разобраться в сложившееся ситуации.





Как рассказал Товмасян КВ, некая гражданка приобрела в 2013 году в новостройке на ул. Степана Сагайдака, 101-а (Днепровский район), однокомнатную квартиру, заключив с ПАО “АТБ “Аркада” договор об участии в Фонде финансирования строительства. 23 июля она оплатила 519 тыс. 339 грн за 52,2 кв.м.



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В октябре 2015 года инвестор получила письмо о сдаче дома в эксплуатацию. Но почему то ее квартира оказалась на 1,1 кв.м. больше, чем планировалось. Поэтому потребовалось дополнительно внести 29 тыс. 153 грн.



Гражданка так и поступила. Но потом, обмерив квартиру, выяснила, что никаких дополнительных метров в ней нет. Обманутая инвестор обратилась в ПАО “АКБ “Аркада”, ООО “ТМК-Блок” и ООО “Проекттехсервисбуд” с просьбой создать совместную комиссию и обмерять площадь квартиры.



Из ПАО “АКБ “Аркада” ей ответили, что являются финансовым учреждением и не имеют никакого отношения к составлению технической документации. Из ООО “ТМК-Блок” сообщили, что не принимают непосредственного участия в изготовлении технического паспорта и не могут влиять на правильность проведения технической инвентаризации недвижимости. А из ООО “Проекттехсервисбуд” ответили, что коль от ООО “ТМК-Блок” не было никаких замечаний, то осуществлять контрольный замер квартиры нет причины.



Ваган Товмасян, “принимая во внимание положительную деловую репутацию” названных фирм, попросил их не позориться: провести контрольный замер и вернуть переплаченные 29 тыс. 153 грн.