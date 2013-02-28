Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По состоянию на декабрь 2017 года, 6,6% штатных сотрудников в Украине получали минимальные зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Кроме того, сообщается, что количество людей, получающих минимальную зарплату сокращается.
"В декабре 2017 года начисление в пределах минимальной заработной платы имели 6,6% штатных работников, что на 3,7 процентных пункта меньше, чем в марте 2017 года", – говорится в сообщении.
В то же время доля работников с заработной платой от 3200 грн до 6000 грн составляла 43,8%, а более 6000 грн получали 49,6% работников.
При этом у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 000 грн.
А еще +конверты, премии, бонусы, внештатные и предприниматели.
И еще вот вопрос, только без туфты всякой зрадн-переможной: таки согласовали кредит у Китая на 500кк$ на 15 лет для запуска ипотечно-лизингового кредитования для населения - это к дорожаю или наоборот?
Похоже это всё разговоры -"кредит у Китая на 500кк$ на 15 лет для запуска ипотечно-лизингового кредитования для населения ". "Погодив" и "підписав" как говорят в Одессе 2 большие разницы. В Минрегионе ещё с времён овоща этот кредит "погоджують"
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 17 лют, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Депутат Киевсовета Ваган Товмасян (“Батькивщина”) в одном из своих обращений в ПАО “АКБ “Аркада”, ООО “ТМК-Блок” и ООО “Проекттехсервисбуд” описал историю, как почти незаметно можно стрясти с человека пару десятков тысяч гривен. В обращении депутат рекомендовал компаниям с “положительной деловой репутацией” разобраться в сложившееся ситуации.
Как рассказал Товмасян КВ, некая гражданка приобрела в 2013 году в новостройке на ул. Степана Сагайдака, 101-а (Днепровский район), однокомнатную квартиру, заключив с ПАО “АТБ “Аркада” договор об участии в Фонде финансирования строительства. 23 июля она оплатила 519 тыс. 339 грн за 52,2 кв.м.
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В октябре 2015 года инвестор получила письмо о сдаче дома в эксплуатацию. Но почему то ее квартира оказалась на 1,1 кв.м. больше, чем планировалось. Поэтому потребовалось дополнительно внести 29 тыс. 153 грн.
Гражданка так и поступила. Но потом, обмерив квартиру, выяснила, что никаких дополнительных метров в ней нет. Обманутая инвестор обратилась в ПАО “АКБ “Аркада”, ООО “ТМК-Блок” и ООО “Проекттехсервисбуд” с просьбой создать совместную комиссию и обмерять площадь квартиры.
Из ПАО “АКБ “Аркада” ей ответили, что являются финансовым учреждением и не имеют никакого отношения к составлению технической документации. Из ООО “ТМК-Блок” сообщили, что не принимают непосредственного участия в изготовлении технического паспорта и не могут влиять на правильность проведения технической инвентаризации недвижимости. А из ООО “Проекттехсервисбуд” ответили, что коль от ООО “ТМК-Блок” не было никаких замечаний, то осуществлять контрольный замер квартиры нет причины.
Ваган Товмасян, “принимая во внимание положительную деловую репутацию” названных фирм, попросил их не позориться: провести контрольный замер и вернуть переплаченные 29 тыс. 153 грн.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.