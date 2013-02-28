Додано: Суб 17 лют, 2018 20:24

Vlad442 написав: Тут тоже все понятно. Не будет "черных лебедей" дешевле уже не будет. Тут тоже все понятно. Не будет "черных лебедей" дешевле уже не будет.

Очень смешно,а как вы оцениваете перезанять в ближайшие пару лет 20 ярдов?Плюс повышение социалки и зарплат к выборам? Улучшим торгбаланс,а ведь контракт на прокачку газа скоро закончится,плюс Северный поток 2 уже строят!Что будет,когда из нашего транзита 80 ярдов кубов вынимут 55?Плюс все союзники уже просто убегают от шоколадного самокрасовальщика\балабольщика)))А последний хит сезона:вы ничего не понимаете в антикоррупционных судах,а вот я,очень даже понимаю,и в построении вертикали власти тоже ,как создатель партии регионовТак что лебедей не надо,их откармливают с руки,а потом не понимают,откуда они взялись)Так что вложение в новострой на уровне котлован не видно из-за забора у мутного застройщика,это просто вера на уровне религии,что всё плохое позади