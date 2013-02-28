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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 382383384385

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 635
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
135
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
49
Раціональне планування та метраж
16%
99
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
122
Якість будівництва
15%
95
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 16:12

  Vlad442 написав:
  MMM++ написав:Последние месяца 2 не ветка а срач сплошной

... Тут тоже все понятно. Не будет "черных лебедей" дешевле уже не будет.

Ну вот и повод для /срача/ обсуждения.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 17:31

  Vlad442 написав:
  MMM++ написав:Боковик, застой и стабильность. Кому нужно и кого были лишние деньги вложились. Все и на все. Новых потенциальных покупателей нет.
Люди активно пишут, когда хотят купить, но считают цены слишком высокими. Сейчас всем ясно, что недорого.
Когда уже купили, уговаривая себя, что сделали правильный выбор и что, по крайней мере, дешевле не будет, а то и дороже. Тут тоже все понятно.

Навпаки, всім зрозуміло, що ціни "вторинки" продовжують падіння. Про це не пише хіба що лінивий.
"Первинка" - по різному.
Елітне житло в центрі дорожчає, на окраїнах дешевшає або ж застигло на ціні собівартості плюс 10℅. Щоб не мантулили рожевоокулярники, а дорожаєм навіть не пахне! Едине, що радує - те, що українська армія міцнішає з кожним місяцем.https://petrimazepa.com/dobroe_utro_vet ... al_2018_go
Востаннє редагувалось Frant в Суб 17 лют, 2018 22:32, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 18:08

  Vlad442 написав:
  bond написав:Нравится планировка

Неплохая, но учтите, что придется делать коридор перед маленькими спальнями и стенку к прихожей, иначе теряется разделение общих и частных зон. Фактически большая гостинка.
Пришли в гости друзья смотреть бокс, жена/ребенок легла спать - сможет ли она заснуть, когда через дверь шум? Как ей выйти в туалет?
Так что коридор съест больше 10 квадратов в гостиной и пару квадратов в комнате номер 5.

Очередной шедевр Архиматики?
не получится там коридор из-за выхода на балкон коридор должен быть широким, а кухня станет узкой.
Если детская комната будет для 2-х детей, места двум школьникам в 13-ти метровых комнатах не хватит. Странно, что нарисовано три двуспальных кровати. Это что...???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 18:44

  Vlad442 написав: Не будет "черных лебедей" дешевле уже не будет.

Украина, на текущий момент, для "черных лебедей" - дом родной. Улетают иногда, типа на юг, но при первой же возможности ложатся на крыло, и к нам, на гнездовье.
Мы к обычным "черным" пернатым за последние годы настолько привыкли, что уже не обращаем на них особого внимания, разве что самых жирных и откормленных провожаем изумленным взглядом.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:24

  Vlad442 написав: Тут тоже все понятно. Не будет "черных лебедей" дешевле уже не будет.


Очень смешно,а как вы оцениваете перезанять в ближайшие пару лет 20 ярдов?

Плюс повышение социалки и зарплат к выборам? Улучшим торгбаланс,а ведь контракт на прокачку газа скоро закончится,плюс Северный поток 2 уже строят!

Что будет,когда из нашего транзита 80 ярдов кубов вынимут 55?

Плюс все союзники уже просто убегают от шоколадного самокрасовальщика\балабольщика)))

А последний хит сезона:вы ничего не понимаете в антикоррупционных судах,а вот я,очень даже понимаю,и в построении вертикали власти тоже ,как создатель партии регионов :lol:

Так что лебедей не надо,их откармливают с руки,а потом не понимают,откуда они взялись)

Так что вложение в новострой на уровне котлован не видно из-за забора у мутного застройщика,это просто вера на уровне религии,что всё плохое позади 8)
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:00

В таборі рожевоокулярних ріелторів-растішок-оптимішок - чи залишився хто? Щось давно не було байок про успіхи аграрно-ІТшної держави((((
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:20

  somilitark написав:
  Vlad442 написав: Тут тоже все понятно. Не будет "черных лебедей" дешевле уже не будет.


Очень смешно,а как вы оцениваете перезанять в ближайшие пару лет 20 ярдов?

Плюс повышение социалки и зарплат к выборам? Улучшим торгбаланс,а ведь контракт на прокачку газа скоро закончится,плюс Северный поток 2 уже строят!

Что будет,когда из нашего транзита 80 ярдов кубов вынимут 55?

Плюс все союзники уже просто убегают от шоколадного самокрасовальщика\балабольщика)))

А последний хит сезона:вы ничего не понимаете в антикоррупционных судах,а вот я,очень даже понимаю,и в построении вертикали власти тоже ,как создатель партии регионов :lol:

Так что лебедей не надо,их откармливают с руки,а потом не понимают,откуда они взялись)

Так что вложение в новострой на уровне котлован не видно из-за забора у мутного застройщика,это просто вера на уровне религии,что всё плохое позади 8)

Риски есть всегда. Большего риска чем горячая фаза войны, оккупация и, вследствие этого обвала экономики, уже не будет.
Долги перезаймут. Это копеечная сумма в мировой геополитике.
Шансы на существенное падение очень невелики, а +-10% это так, мелкие издержки.
Также нужно помнить, что вместе с рисками идет и очень неплохая прибыль. Где на Западе можно получить 20-30% годовых?
Не хотите рисковать? Зеленый матрас ждет вас.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:46

  Vlad442 написав:. Большего риска чем горячая фаза войны, оккупация и, вследствие этого обвала экономики, уже не будет.
Долги перезаймут. Это копеечная сумма в мировой геополитике.
Шансы на существенное падение очень невелики, а +-10% это так, мелкие издержки.
Также нужно помнить, что вместе с рисками идет и очень неплохая прибыль. Где на Западе можно получить 20-30% годовых?
Не хотите рисковать? Зеленый матрас ждет вас.

Про дорожай - ні слова)))
"нам би ночь простоять і день продєржаться!" :mrgreen:
"Тра-та-та" і "Бла-бла-бла!" - тобто пан ріелтор Влад442 погоджується, що вигідніше тримати гроші в доларах під дубом, ніж в кладати в дешевіючу нерухомість???
Вай-вай-вай, що ж це робиться???
Невже перевелись растішки-оптимішки???? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Суб 17 лют, 2018 22:33, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:32

  antey1969 написав:Украина, на текущий момент, для "черных лебедей" - дом родной. Улетают иногда, типа на юг, но при первой же возможности ложатся на крыло, и к нам, на гнездовье.
Мы к обычным "черным" пернатым за последние годы настолько привыкли, что уже не обращаем на них особого внимания, разве что самых жирных и откормленных провожаем изумленным взглядом.

УЖОС, мы все умрем :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:34

  Frant написав:В таборі рожевоокулярних ріелторів-растішок-оптимішок - чи залишився хто? Щось давно не було байок про успіхи аграрно-ІТшної держави((((

В интерфаксе говорили что застройщики сокращают метраж квартир, из-за того что у населения мало денег на покупку квартир потому что зарплата растёт медленно https://www.youtube.com/watch?v=y1mZlJG48d0 (см.с 8 м. 40 сек)
Похоже форумные рожевоокулярныки в очередной раз "піймали облизня" с их трындежом в топике про стремительный рост "жиров у масле" в Киеве.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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