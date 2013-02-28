Ну вот и повод для /срача/ обсуждения.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лют, 2018 16:12
Додано: Суб 17 лют, 2018 17:31
Навпаки, всім зрозуміло, що ціни "вторинки" продовжують падіння. Про це не пише хіба що лінивий.
"Первинка" - по різному.
Елітне житло в центрі дорожчає, на окраїнах дешевшає або ж застигло на ціні собівартості плюс 10℅. Щоб не мантулили рожевоокулярники, а дорожаєм навіть не пахне! Едине, що радує - те, що українська армія міцнішає з кожним місяцем.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 17 лют, 2018 22:32, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 17 лют, 2018 18:08
Очередной шедевр Архиматики?
не получится там коридор из-за выхода на балкон коридор должен быть широким, а кухня станет узкой.
Если детская комната будет для 2-х детей, места двум школьникам в 13-ти метровых комнатах не хватит. Странно, что нарисовано три двуспальных кровати. Это что...???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Суб 17 лют, 2018 18:44
Украина, на текущий момент, для "черных лебедей" - дом родной. Улетают иногда, типа на юг, но при первой же возможности ложатся на крыло, и к нам, на гнездовье.
Мы к обычным "черным" пернатым за последние годы настолько привыкли, что уже не обращаем на них особого внимания, разве что самых жирных и откормленных провожаем изумленным взглядом.
Додано: Суб 17 лют, 2018 20:24
Очень смешно,а как вы оцениваете перезанять в ближайшие пару лет 20 ярдов?
Плюс повышение социалки и зарплат к выборам? Улучшим торгбаланс,а ведь контракт на прокачку газа скоро закончится,плюс Северный поток 2 уже строят!
Что будет,когда из нашего транзита 80 ярдов кубов вынимут 55?
Плюс все союзники уже просто убегают от шоколадного самокрасовальщика\балабольщика)))
А последний хит сезона:вы ничего не понимаете в антикоррупционных судах,а вот я,очень даже понимаю,и в построении вертикали власти тоже ,как создатель партии регионов
Так что лебедей не надо,их откармливают с руки,а потом не понимают,откуда они взялись)
Так что вложение в новострой на уровне котлован не видно из-за забора у мутного застройщика,это просто вера на уровне религии,что всё плохое позади
Додано: Суб 17 лют, 2018 21:20
Риски есть всегда. Большего риска чем горячая фаза войны, оккупация и, вследствие этого обвала экономики, уже не будет.
Долги перезаймут. Это копеечная сумма в мировой геополитике.
Шансы на существенное падение очень невелики, а +-10% это так, мелкие издержки.
Также нужно помнить, что вместе с рисками идет и очень неплохая прибыль. Где на Западе можно получить 20-30% годовых?
Не хотите рисковать? Зеленый матрас ждет вас.
Додано: Суб 17 лют, 2018 22:32
УЖОС, мы все умрем
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 лют, 2018 22:34
В интерфаксе говорили что застройщики сокращают метраж квартир, из-за того что у населения мало денег на покупку квартир потому что зарплата растёт медленно
Похоже форумные рожевоокулярныки в очередной раз "піймали облизня" с их трындежом в топике про стремительный рост "жиров у масле" в Киеве.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 17 лют, 2018 23:15
Шаромыги Киева распоясались: за 2016 было выдано 114 разрешений на строительство жилья объёмом 2.7 млн м2,а за 9 месяцев 2017 71 разрешение на строительство жилья объёмом 2.8 млн м2
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 18 лют, 2018 07:39
Коммерческая недвижимость в 2017 году в Киеве села в лужу?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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