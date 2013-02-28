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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 383384385386

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 635
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
135
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
49
Раціональне планування та метраж
16%
99
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
122
Якість будівництва
15%
95
Всього голосів : 635
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 08:37

  zahar_ написав:Коммерческая недвижимость в 2017 году в Киеве села в лужу? http://cre.in.ua/news/2018/02/14/rekord ... -2017-goda
В отличии от жилой недвижимости, в другом сегменте рынка - торговой недвижимости в 2017 г. был отмечен антирекорд
Антирекорд: по итогам 2017г. на рынке торговой недвижимости Киева был запущен лишь один торговый центр районного формата «Академ City», арендной площадью 8 000 м2. В результате в прошлом году в Киеве в эксплуатацию было введено почти в 20 раз меньше торговых площадей, нежели в 2016 г. (или всего 5% от показателя 2016 г). Такие рекордно низкие объемы ввода в эксплуатацию торговых объектов связанны с отложенным предложением и переносом запуска ряда проектов ТЦ на 2018 год.

таксист жаловался, пробовал поработать в Убере, так заработка даже не хватало на бензин днём по пробкам кататься. И на 500 грн бонусов кинул его убер. Мне даже как то неудобно было ему про 1000 долларов в месяц рассказывать которые он должен был зарабатывать :)
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обратили внимание, график Домика начал отрисовывать падение.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Україна посіла 7 місце в рейтингу "нещасних країн", який вираховується на підставі показників інфляції та безробіття.

Індекс розраховується агентством Bloomberg на основі прогнозів економістів щодо інфляції та безробіття для 66 країн.

Показники України в рейтингу 2018 року покращилися. Якщо в 2017 році Україна посідала 5 місце в списку найбільш нещасних країн з індексом "23,8", то поточного року її індекс зріс до "17,8", що дозволило посісти 7 місце.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 10:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
таксист жаловался, пробовал поработать в такси, даже не хватало на бензин днём по пробкам кататься. И на 500 грн бонусов кинул его убер. Мне даже как то неудобно было ему про 1000 долларов в месяц рассказывать которые он должен был зарабатывать :)

То рожевоокулярники закидали фейки на форум. Вони ж самі ніколи не працювали шоферами і 100 років не їздили далі великої кільцевої дороги і бориспільського аеропорту.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 10:39

  Оранжевый-хит сезона написав:Обратили внимание, график Домика начал отрисовывать падение.

Такі смішні доміковці))) Клоуни з куйовсього цирку.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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