Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В отличии от жилой недвижимости, в другом сегменте рынка - торговой недвижимости в 2017 г. был отмечен антирекорд Антирекорд: по итогам 2017г. на рынке торговой недвижимости Киева был запущен лишь один торговый центр районного формата «Академ City», арендной площадью 8 000 м2. В результате в прошлом году в Киеве в эксплуатацию было введено почти в 20 раз меньше торговых площадей, нежели в 2016 г. (или всего 5% от показателя 2016 г). Такие рекордно низкие объемы ввода в эксплуатацию торговых объектов связанны с отложенным предложением и переносом запуска ряда проектов ТЦ на 2018 год.
таксист жаловался, пробовал поработать в Убере, так заработка даже не хватало на бензин днём по пробкам кататься. И на 500 грн бонусов кинул его убер. Мне даже как то неудобно было ему про 1000 долларов в месяц рассказывать которые он должен был зарабатывать
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Україна посіла 7 місце в рейтингу "нещасних країн", який вираховується на підставі показників інфляції та безробіття.
Індекс розраховується агентством Bloomberg на основі прогнозів економістів щодо інфляції та безробіття для 66 країн.
Показники України в рейтингу 2018 року покращилися. Якщо в 2017 році Україна посідала 5 місце в списку найбільш нещасних країн з індексом "23,8", то поточного року її індекс зріс до "17,8", що дозволило посісти 7 місце.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав: таксист жаловался, пробовал поработать в такси, даже не хватало на бензин днём по пробкам кататься. И на 500 грн бонусов кинул его убер. Мне даже как то неудобно было ему про 1000 долларов в месяц рассказывать которые он должен был зарабатывать
То рожевоокулярники закидали фейки на форум. Вони ж самі ніколи не працювали шоферами і 100 років не їздили далі великої кільцевої дороги і бориспільського аеропорту.