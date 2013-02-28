Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много!
Забыл прокомментировать этот пост. Чем это плохо лично для меня? Продавать в панельках я пока (по крайней мере пока не прошло 3 года и не ушел 5% налог) не планирую. Через 3-5-10 лет ситуация выровняется, инфраструктура подтянется, будет обычный новый зеленый район в хорошем месте. Так как панель сдается с базовым ремонтом, то ее сам бог велел сдавать после минимальных вложений, особенно с такой ситуативно высокой рентабельностью аренды. Рынок аренды очень текучий. Очень многим все равно где снимать, лишь бы возле метро. Проблем перепроизводства будет не только и не столько проблемой инвесторов этого комплекса, сколько проблемой всех владельцев недвижимости в Киеве. Когда люди начнут въезжать в свое жилье, по всему Киеву будут освобождаться арендные квартиры или выставляться на продажу лишние. Киев большой. Он это переварит. Патриотику и еще сотни домов переварил за 15-17. Перепроизводство новостроев в первую очередь бьет по вторичке, особенно низколиквидной.
зелёным этот район был до строительства там Эврики
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somilitark написав:Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много!
Перепроизводство новостроев в первую очередь бьет по вторичке, особенно низколиквидной.
Ну да, в Киеве уже появились не единичные предложения гостинок по 16-17 куе
somilitark написав:Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много!
Перепроизводство новостроев в первую очередь бьет по вторичке, особенно низколиквидной.
Ну да, в Киеве уже появились не единичные предложения гостинок по 16-17 куе
Ахрєнєть! Тобто "висококваліфіковані шофери і прибиральниці" (ТМ Реус) - можуть купити собі житло за 16-17 місяців роботи???
somilitark написав:Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много!
Перепроизводство новостроев в первую очередь бьет по вторичке, особенно низколиквидной.
Ну да, в Киеве уже появились не единичные предложения гостинок по 16-17 куе
somilitark написав:Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много!
Перепроизводство новостроев в первую очередь бьет по вторичке, особенно низколиквидной.
Ну да, в Киеве уже появились не единичные предложения гостинок по 16-17 куе
Дешевеет однако, а влад туфтогонил БУИТ ДОРОЖАТЬ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
В Патриотике в договоре с ЖЭКом, без которого нельзя получить ключи, прописан штраф 200 000 за действия с несущими стенами. Люди сходу получив ключи начали резать проемы. Жильцы, видя куски стены с арматурой на улице, начали возмущаться, объединяться и нашли квартиру, где это происходит. ЖЭК отморозился.
Перепланировки это бич панельных домов. Особенно с нашим менталитетом "если нельзя, но очень хочется, значит можно, а там как нибудь договорюсь".