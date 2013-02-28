Vlad442 написав:

somilitark написав: Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много! Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много!

Забыл прокомментировать этот пост.Чем это плохо лично для меня? Продавать в панельках я пока (по крайней мере пока не прошло 3 года и не ушел 5% налог) не планирую. Через 3-5-10 лет ситуация выровняется, инфраструктура подтянется, будет обычный новый зеленый район в хорошем месте.Так как панель сдается с базовым ремонтом, то ее сам бог велел сдавать после минимальных вложений, особенно с такой ситуативно высокой рентабельностью аренды. Рынок аренды очень текучий. Очень многим все равно где снимать, лишь бы возле метро.Проблем перепроизводства будет не только и не столько проблемой инвесторов этого комплекса, сколько проблемой всех владельцев недвижимости в Киеве. Когда люди начнут въезжать в свое жилье, по всему Киеву будут освобождаться арендные квартиры или выставляться на продажу лишние. Киев большой. Он это переварит. Патриотику и еще сотни домов переварил за 15-17. Перепроизводство новостроев в первую очередь бьет по вторичке, особенно низколиквидной.