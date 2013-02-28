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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 386387388389>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 636
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
136
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
49
Раціональне планування та метраж
16%
99
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
122
Якість будівництва
15%
95
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:01

  Vlad442 написав:
  somilitark написав:Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много!

Забыл прокомментировать этот пост.
Чем это плохо лично для меня? Продавать в панельках я пока (по крайней мере пока не прошло 3 года и не ушел 5% налог) не планирую. Через 3-5-10 лет ситуация выровняется, инфраструктура подтянется, будет обычный новый зеленый район в хорошем месте.
Так как панель сдается с базовым ремонтом, то ее сам бог велел сдавать после минимальных вложений, особенно с такой ситуативно высокой рентабельностью аренды. Рынок аренды очень текучий. Очень многим все равно где снимать, лишь бы возле метро.
Проблем перепроизводства будет не только и не столько проблемой инвесторов этого комплекса, сколько проблемой всех владельцев недвижимости в Киеве. Когда люди начнут въезжать в свое жилье, по всему Киеву будут освобождаться арендные квартиры или выставляться на продажу лишние. Киев большой. Он это переварит. Патриотику и еще сотни домов переварил за 15-17. Перепроизводство новостроев в первую очередь бьет по вторичке, особенно низколиквидной.

зелёным этот район был до строительства там Эврики
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:02

  Vlad442 написав:
  somilitark написав:Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много!

Перепроизводство новостроев в первую очередь бьет по вторичке, особенно низколиквидной.

Ну да, в Киеве уже появились не единичные предложения гостинок по 16-17 куе
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:04

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:
  somilitark написав:Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много!

Перепроизводство новостроев в первую очередь бьет по вторичке, особенно низколиквидной.

Ну да, в Киеве уже появились не единичные предложения гостинок по 16-17 куе

Ахрєнєть!
Тобто "висококваліфіковані шофери і прибиральниці" (ТМ Реус) - можуть купити собі житло за 16-17 місяців роботи??? :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:32

  Vlad442 написав: инфраструктура подтянется, будет обычный новый зеленый район в хорошем месте.

Место автоматически перестаёт быть зелёным и хорошим, когда туда приходит Аркада.
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hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:38

Нерухомість в столиці по 30 000 доларів за бюджетне житло біля метро - це не просто так. А тому що: "... для огромной части населения высшими ценностями являются дешёвая коммуналка и дешёвая еда." https://petrimazepa.com/blesk_i_niseta_russkogo_mira

для Реуса та його компаньонів:
"Почему дома под Киевом стоят мало и продаются плохо"

http://domik.ua/novosti/nelikvid-pochem ... 54989.html
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 лют, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:40

  hume написав:
  Vlad442 написав: инфраструктура подтянется, будет обычный новый зеленый район в хорошем месте.

Место автоматически перестаёт быть зелёным и хорошим, когда туда приходит Аркада.
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А как радуются новоселы, когда видят сколько школ и детсадов вокруг)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:21

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:
  somilitark написав:Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много!

Перепроизводство новостроев в первую очередь бьет по вторичке, особенно низколиквидной.

Ну да, в Киеве уже появились не единичные предложения гостинок по 16-17 куе

"Не единичные" - это сколько?
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:37

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:
  somilitark написав:Неубедительны ваши доводы,наверняка понимаете,что погорячились с вложениями,тем более на таком пятачке сдадут 10 000+ квартир,это на рынке в 200-300 новостроев за месяц по всему Киеву,оччччень много!

Перепроизводство новостроев в первую очередь бьет по вторичке, особенно низколиквидной.

Ну да, в Киеве уже появились не единичные предложения гостинок по 16-17 куе

Дешевеет однако, а влад туфтогонил БУИТ ДОРОЖАТЬ. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Патриотике:
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П.С. п.9 эйру понравится :)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:05

  Faceless написав:В Патриотике:

В Патриотике в договоре с ЖЭКом, без которого нельзя получить ключи, прописан штраф 200 000 за действия с несущими стенами. Люди сходу получив ключи начали резать проемы. Жильцы, видя куски стены с арматурой на улице, начали возмущаться, объединяться и нашли квартиру, где это происходит. ЖЭК отморозился.

Перепланировки это бич панельных домов. Особенно с нашим менталитетом "если нельзя, но очень хочется, значит можно, а там как нибудь договорюсь".
Vlad442
 
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