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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 386387388389

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 636
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
136
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
49
Раціональне планування та метраж
16%
99
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
122
Якість будівництва
15%
95
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может кто в курсе, шаромыги из ДБК-4 собираются новый панельный котлован начинать в Киеве, как бы пора, Кристер, Акцент, Совкоозера уже раскуплены?
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

remark написав:Может кто в курсе, шаромыги из ДБК-4 собираются новый панельный котлован начинать в Киеве, как бы пора, Кристер, Акцент, Совкоозера уже раскуплены?
Де?

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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