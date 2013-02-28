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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:12
Может кто в курсе, шаромыги из ДБК-4 собираются новый панельный котлован начинать в Киеве, как бы пора, Кристер, Акцент, Совкоозера уже раскуплены?
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Додано: Нед 18 лют, 2018 22:40
remark написав:Может кто в курсе, шаромыги из ДБК-4 собираются новый панельный котлован начинать в Киеве, как бы пора, Кристер, Акцент, Совкоозера уже раскуплены?
Де?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
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Alex_V_K_79
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