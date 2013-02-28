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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 388389390391>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 636
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
136
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
49
Раціональне планування та метраж
16%
99
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
122
Якість будівництва
15%
95
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 01:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В сентябре войдём в зону турбулентности.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 01:35

  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю социологию по выборам, у Порошенко мало шансов на второй срок. А если таки и пройдёт то осенью в ВРУ, он большинство не проведёт точно. Есть большой шанс стать таки парламентско-президентской республикой.

Короче, Нострадамус, когда "па33" и вторичка вокруг Гулливера "папяццот"(лучше сталинка с потолками 3.2)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 02:07

  Оранжевый-хит сезона написав:В сентябре войдём в зону турбулентности.

точно, а к декабрю добавится оледенение и начнем резко терять высоту..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 08:44

  барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю социологию по выборам, у Порошенко мало шансов на второй срок. А если таки и пройдёт то осенью в ВРУ, он большинство не проведёт точно. Есть большой шанс стать таки парламентско-президентской республикой.

Короче, Нострадамус, когда "па33" и вторичка вокруг Гулливера "папяццот"(лучше сталинка с потолками 3.2)?


у пациента опять приступ, невыносимо хочется лепить прогнозы
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю социологию по выборам, у Порошенко мало шансов на второй срок. А если таки и пройдёт то осенью в ВРУ, он большинство не проведёт точно. Есть большой шанс стать таки парламентско-президентской республикой.

Короче, Нострадамус, когда "па33" и вторичка вокруг Гулливера "папяццот"(лучше сталинка с потолками 3.2)?


у пациента опять приступ, невыносимо хочется лепить прогнозы


... или рекламировать акцию в оранже по ссылке в подписи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:20

  Оранжевый-хит сезона написав:В сентябре войдём в зону турбулентности.

Вы ж говорили в мае? :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:26

  Mazay256 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В сентябре войдём в зону турбулентности.

Вы ж говорили в мае? :)

Якого року?
Турбулентність і зниження цін КРЖН продовжиться як мінімум 1,5-2 роки.
Скільки би не верещали би тут рожевоокулярники про "дорожай новобудів" і "офігенні" ЗП прибиральниць і шоферів. 8)

"Пан їде, а собаки гавкають!" :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:33

  Mazay256 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В сентябре войдём в зону турбулентности.

Вы ж говорили в мае? :)


в мае - это обвал и доллар па 33
в мае 2016го
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:07

  Frant написав:
  DmitryK написав:Захар а чего не пишете 'новости с полей' как человек на домике довольно быстро продал 42 метра на Ващенко 1 после строителей за 37 000? я то думал вы интересуетесь чтоб поведать нам как 'подешевело'


Невже подорожчало????


Перевіряємо дані за 07.2013: viewtopic.php?p=3894870
"Осокорки, Ващенка Григорія, 20/20 кер/бет, 43/18/10, новий будинок, видова квартира з будівельним оздобленням (лінолеум. шпалери, сантехніка, двері), лоджія 4.5 кв.м, захоплюючий краєвид Дніпра та Південного мосту, до метро 8 хв. пішки, 540000грн"

Ціна була 67 500 доларів за 43 м2 в 2013!!!
Стала 37 000 дол в 2018.

За 5 років новобудна нерухомість на Позняках подешевшала в 1,8 раза!
 :mrgreen: :mrgreen:

Подешевшело ще на більше. Літо 2017 ціна продажу за 1к на Чавдар 14 (попблизу Ващенко 1) за 1к 70 тис. долларів
http://stroyobzor.ua/news/82995.html
Однокомнатная квартира в современном панельном доме, улица Чавдар (Дарницкий район, Осокорки ). Общая площадь 41,1 кв.м., жилая 18, кухня 9. Санузел совмещенный. Лоджия застеклена. Стеклопакеты. Стены оштукатурены, на полу линолеум. Новая сантехника. Дом не сдан. Переуступка имущественных прав. Состояние: «требуется косметический ремонт». 70000$ (1703$/кв.м).

"Шах и мат" растішкам з їх вкидами не дешевшеє.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интервью с директором Геоса http://domik.ua/novosti/itogi-2017-go-i ... 55031.html
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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