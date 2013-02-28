Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю социологию по выборам, у Порошенко мало шансов на второй срок. А если таки и пройдёт то осенью в ВРУ, он большинство не проведёт точно. Есть большой шанс стать таки парламентско-президентской республикой.
Короче, Нострадамус, когда "па33" и вторичка вокруг Гулливера "папяццот"(лучше сталинка с потолками 3.2)?
Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю социологию по выборам, у Порошенко мало шансов на второй срок. А если таки и пройдёт то осенью в ВРУ, он большинство не проведёт точно. Есть большой шанс стать таки парламентско-президентской республикой.
Короче, Нострадамус, когда "па33" и вторичка вокруг Гулливера "папяццот"(лучше сталинка с потолками 3.2)?
у пациента опять приступ, невыносимо хочется лепить прогнозы
Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю социологию по выборам, у Порошенко мало шансов на второй срок. А если таки и пройдёт то осенью в ВРУ, он большинство не проведёт точно. Есть большой шанс стать таки парламентско-президентской республикой.
Короче, Нострадамус, когда "па33" и вторичка вокруг Гулливера "папяццот"(лучше сталинка с потолками 3.2)?
у пациента опять приступ, невыносимо хочется лепить прогнозы
... или рекламировать акцию в оранже по ссылке в подписи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
DmitryK написав:Захар а чего не пишете 'новости с полей' как человек на домике довольно быстро продал 42 метра на Ващенко 1 после строителей за 37 000? я то думал вы интересуетесь чтоб поведать нам как 'подешевело'
Невже подорожчало????
Перевіряємо дані за 07.2013: viewtopic.php?p=3894870 "Осокорки, Ващенка Григорія, 20/20 кер/бет, 43/18/10, новий будинок, видова квартира з будівельним оздобленням (лінолеум. шпалери, сантехніка, двері), лоджія 4.5 кв.м, захоплюючий краєвид Дніпра та Південного мосту, до метро 8 хв. пішки, 540000грн"
Ціна була 67 500 доларів за 43 м2 в 2013!!! Стала 37 000 дол в 2018.
За 5 років новобудна нерухомість на Позняках подешевшала в 1,8 раза!
Однокомнатная квартира в современном панельном доме, улица Чавдар (Дарницкий район, Осокорки ). Общая площадь 41,1 кв.м., жилая 18, кухня 9. Санузел совмещенный. Лоджия застеклена. Стеклопакеты. Стены оштукатурены, на полу линолеум. Новая сантехника. Дом не сдан. Переуступка имущественных прав. Состояние: «требуется косметический ремонт». 70000$ (1703$/кв.м).
"Шах и мат" растішкам з їх вкидами не дешевшеє.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.