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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:20
Mazay256 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В сентябре войдём в зону турбулентности.
Вы ж говорили в мае?
В мае на КРЖН, а в сентябре политическая нестабильность.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 19 лют, 2018 10:36
барабашов написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Смотрю социологию по выборам, у Порошенко мало шансов на второй срок. А если таки и пройдёт то осенью в ВРУ, он большинство не проведёт точно. Есть большой шанс стать таки парламентско-президентской республикой.
Короче, Нострадамус, когда "па33" и вторичка вокруг Гулливера "папяццот"(лучше сталинка с потолками 3.2)?
Думаю сталинки можно уже смотреть, пока основная масса не начала смотреть в сторону интересной вторички.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 10:45
Vlad442 написав: somilitark написав: Vlad442 написав:
Риски есть всегда. Большего риска чем горячая фаза войны, оккупация и, вследствие этого обвала экономики, уже не будет. Долги перезаймут. Это копеечная сумма в мировой геополитике.
Шансы на существенное падение очень невелики, а +-10% это так, мелкие издержки.
Также нужно помнить, что вместе с рисками идет и очень неплохая прибыль. Где на Западе можно получить 20-30% годовых?
Не хотите рисковать? Зеленый матрас ждет вас.
А сколько нам дали за последние 1.5 года?Макропомощь от ЕС зажали,МВФ вымучил один транш на ярд,занимали под космические 7.25% плюс проценты на год вперёд,да мы как бы мелкие в "геополитике",но на нас плюнули,а сами Иваны,вернее Яковы\Сени работают только на свой интерес\карман!
...
Поводы для паники есть всегда, но это не повод паниковать по каждому поводу.
Украина настолько важна в геополитическом плане, что элиты могут покрутить руки Западу, чем и занимаются. Если позволить государству дефолтнутся и скатиться в 90-ые, то С400 и искандеры с ядерными боеголовками будут стоять под Мукачево.
...
И сегодня я читаю интервью с вице-президентом Всемирного банка.https://news.finance.ua/ru/news/-/42087 ... ezident-vb
Он уверен, что Украина сможет выплатить свои долги и в этом, и в следующие годы.
“Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с “долговой” проблемой”, — отметил представитель ВБ.
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