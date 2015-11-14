А вас кто выведет?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лют, 2018 19:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А вас кто выведет?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 19 лют, 2018 19:27
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:18
Так а в чем проблема? Берете верхние этажи и воплощаете любые фантазии. Так в Украине все делают.
По размеру/пропорциям помещений есть смутные подозрения, что панели от ДБК.
Кстати, у ДБК бешаные скидки на последние этажи, процентов 5, очередя за пентхаусами под ОП выстраиваются загодя на закате старта продаж
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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