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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 392393394395

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 640
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
137
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
49
Раціональне планування та метраж
16%
100
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
123
Якість будівництва
15%
96
Всього голосів : 640
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Понимаете ли прохожий, я лишь вывожу на чистую воду форумных ботов, тролей и лжецов которые врут о реальной картине КРЖН.

А вас кто выведет? :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:27

  iva64 написав:Рекомендую съездить в ОП Варшавского в выходные, да посидеть часа 2 в очереди страждущих купить недвижимость, попасть к менеджеру та поразпросить его про мутные схемы. Полегчает :D

Это сложно, там, говорят, в выходные очередь на вход. Так что посидеть не выйдет.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:18

  Mazay256 написав:Если бы не панелька (правильно?), я бы объединил кухню с соседней комнатой. Остальное мелочи :)

Так а в чем проблема? Берете верхние этажи и воплощаете любые фантазии. Так в Украине все делают.
По размеру/пропорциям помещений есть смутные подозрения, что панели от ДБК.
Кстати, у ДБК бешаные скидки на последние этажи, процентов 5, очередя за пентхаусами под ОП выстраиваются загодя на закате старта продаж :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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