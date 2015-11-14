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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 395396397398>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 640
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
137
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
49
Раціональне планування та метраж
16%
100
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
123
Якість будівництва
15%
96
Всього голосів : 640
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:14

  es77 написав:
  zahar_ написав:Время раставляет все точки над "і" http://cre.in.ua/articles/2016/02/26/zh ... e-aktualno
6/02/2016 - 11:17
Жилье как инвестиция больше не актуально


Захар, оно того стоило, вставать в 6 утра и выискивать на говноресурсах статьи двухлетней давности ? Тем более, легко проверить, что в феврале 2016 была куча предложений новостроек по 18-19к ,то что сейчас стоит 25-27к. Или в центре было с десяток комплексов, продающих по 1000-1100 за метр, сейчас эти-же квартиры минимум по 1500.

Так стоило или не стоило ?

Ну положим статью я ещё вчера увидел и он у меня на компе осталась,
А то что сегодня с утра её выложил - так сегодня расклад такой получился.
А насчёт точки над "і" - то я имел ввиду посмотреть какой выхлоп получился в инвестицию в 1к (покупка квартиры в новостройке на этапе песочница для последующей сдачи в аренду) купленую, скажем, в марте 2015 года в ЖК Дубровица за 20 куе. Чтобы оценить сколько за 3 года на аренде заработал инвестор.
Насчёт - "в феврале 2016 была куча предложений новостроек по 18-19к, то что сейчас стоит 25-27к" то без конкретики пусть вам жельтемены на слово верят
Трибека вон тоже говорила, что за аналоги купленной ей квартиры 30 куе дают.
А тем временем ЖИ за аналог квартиры купленой якобы трибекой в августе 2016 просит , если не ошибаюсь 24.5 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:24

  es77 написав:
  zahar_ написав:Время раставляет все точки над "і" http://cre.in.ua/articles/2016/02/26/zh ... e-aktualno
6/02/2016 - 11:17
Жилье как инвестиция больше не актуально


Захар, оно того стоило, вставать в 6 утра и выискивать на говноресурсах статьи двухлетней давности ? Тем более, легко проверить, что в феврале 2016 была куча предложений новостроек по 18-19к ,то что сейчас стоит 25-27к. Или в центре было с десяток комплексов, продающих по 1000-1100 за метр, сейчас эти-же квартиры минимум по 1500.

Так стоило или не стоило покупать в феврале 2016 ?

Это нокдаун "эксперту".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:44

  Vlad442 написав:
  es77 написав:
Захар, оно того стоило, вставать в 6 утра и выискивать на говноресурсах статьи двухлетней давности ? Тем более, легко проверить, что в феврале 2016 была куча предложений новостроек по 18-19к ,то что сейчас стоит 25-27к. Или в центре было с десяток комплексов, продающих по 1000-1100 за метр, сейчас эти-же квартиры минимум по 1500.

Так стоило или не стоило покупать в феврале 2016 ?

Это нокдаун "эксперту".

Это -"феврале 2016 была куча предложений новостроек по 18-19к ,то что сейчас стоит 25-27к."- не "нокдаун "эксперту". Это "надпись на заборе".
Пусть конкретно приведёт объекты - что где и у кого предагалось по такой цене на этапе "песочница".
Может он тулит объекты УКО? :shock:
И потом напоминаю вам что расматривается сколько инвестор заработал на инвестиции от сдачи в аренду.
  zahar_ написав:Время раставляет все точки над "і" http://cre.in.ua/articles/2016/02/26/zh ... e-aktualno
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:48

  zahar_ написав:Пусть конкретно приведёт объекты - что где и у кого предагалось по такой цене на этапе "песочница".
Может он тулит объекты УКО? :shock:

Захар, а слабо хоть раз в жизни признать что запостил хрен знает что не протерши с просонья глазки ?

"Cел в лужу" на вашей фене ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А от уявіть собі , що почалася чергова світова криза 2018-2019 років , долар престав існувати ( ввели амеро ) , про євро взагалі можна забути - і хто тоді у виграші ? Матрасники , депозитчики чи інвестори ( які встигли добудувати ) ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:55

  es77 написав:
  zahar_ написав:Пусть конкретно приведёт объекты - что где и у кого предагалось по такой цене на этапе "песочница".
Может он тулит объекты УКО? :shock:

Захар, а слабо хоть раз в жизни признать что запостил хрен знает что не протерши с просонья глазки ?

"Cел в лужу" на вашей фене ?

Что я запостил и для чего - я объяснил выше.
А вот вы свой вброс -" в феврале 2016 была куча предложений новостроек по 18-19к ,то что сейчас стоит 25-27к"- КОНКРЕТНО не подтвердили. Хотя я к вам обратился с этим вопросом прямо.
Не волнуйтесь, читатели топика разберутся - кто сел в лужу, а кто предлагает конструктивное обсуждение.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:59

  Puente написав:А от уявіть собі , що почалася чергова світова криза 2018-2019 років , долар престав існувати ( ввели амеро ) , про євро взагалі можна забути - і хто тоді у виграші ? Матрасники , депозитчики чи інвестори ( які встигли добудувати ) ?

Ви шо на форумі фантастики -"почалася чергова світова криза 2018-2019 років , долар престав існувати ( ввели амеро )"?
З'їсте віртуально краватку якщо такого в 2018-2019 НЕ БУДЕ?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:02

Летом 2015 Патриотика от Аркады стоила 22к за квартиру порядка 36 м2 на начальном этапе.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:11

  Puente написав:А от уявіть собі , що почалася чергова світова криза 2018-2019 років , долар престав існувати ( ввели амеро ) , про євро взагалі можна забути - і хто тоді у виграші ? Матрасники , депозитчики чи інвестори ( які встигли добудувати ) ?

Менше дивіться російську пропаганду.
Вся система доларових розрахунків базується на борзі. На тому що мілліарди осіб взяли щось в борг (будинки,авто,освіту і т.п.) і зобов'язалися працювати на власника борга десятки років наперед.
І якщо ви думаєте що власник боргу (світові банки) просто так від нього відмовиться то це не так. Смішно дивится на недолугі спроби підсунути якісь гівнокоїни замість фіатних валют.

В будь-якому разі виграє особа з гарним здоров'ям, уміння та навички якої приносять користь іншим людям.
Якщо таки відбудеться найстрашніше -світова війна, криза і т.п. то зиску що від депозитів,що від купки зелених папарців під матрасом, що від 5 умовних круш буде однаково. Тобто ніскільки.

В таких умовах користь буде від пари гектарів землі десь у селі, тракторця, тони солярки закупленої заздалегіть і курочок бігаючих по огороду.

І ружжя прихованого під стріхою.

В общем "мы все умрем".
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:20

  vladimir07 написав:Летом 2015 Патриотика от Аркады стоила 22к за квартиру порядка 36 м2 на начальном этапе.

Я почему предложил ж/д Дубровица из ЖК Патриотика - он вышел в продажу в феврале 2015 и был первым из 3 домов кабанов где 2 подъездах размещались почти 600 квартир. И в марте 2015 как писали на форумах активно "раскупался" под инвестиции для дальнейшей сдачи в аренду.
Итого за 3 года можно ориентировчно посчитать сколько условный инвестор заработал от сдачи в аренду 1к в ж/д Дубровица.
И потом в этом доме как я понимаю живёт "человек фейслесса" (фейслесс писал что кто-то из его знакомых там купил 1к в 2015) и если что фейслесс может подсобить информацией с "полей" по чём там аренда 1к.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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