Додано: Вів 20 лют, 2018 09:14

es77 написав: zahar_ написав: Время раставляет все точки над "і" http://cre.in.ua/articles/2016/02/26/zh ... e-aktualno

6/02/2016 - 11:17

Жилье как инвестиция больше не актуально Время раставляет все точки над "і"



Захар, оно того стоило, вставать в 6 утра и выискивать на говноресурсах статьи двухлетней давности ? Тем более, легко проверить, что в феврале 2016 была куча предложений новостроек по 18-19к ,то что сейчас стоит 25-27к. Или в центре было с десяток комплексов, продающих по 1000-1100 за метр, сейчас эти-же квартиры минимум по 1500.



Так стоило или не стоило ? Захар, оно того стоило, вставать в 6 утра и выискивать на говноресурсах статьи двухлетней давности ? Тем более, легко проверить, что вбыла куча предложений новостроек по 18-19к ,то что сейчас стоит 25-27к. Или в центре было с десяток комплексов, продающих по 1000-1100 за метр, сейчас эти-же квартиры минимум по 1500.Так стоило или не стоило ?

Ну положим статью я ещё вчера увидел и он у меня на компе осталась,А то что сегодня с утра её выложил - так сегодня расклад такой получился.А насчёт точки над "і" - то я имел ввиду посмотреть какой выхлоп получился в инвестицию в 1к (покупка квартиры в новостройке на этапе песочница для последующей сдачи в аренду) купленую, скажем, в марте 2015 года в ЖК Дубровица за 20 куе. Чтобы оценить сколько за 3 года на аренде заработал инвестор.Насчёт - "вбыла куча предложений новостроек по 18-19к, то что сейчас стоит 25-27к" то без конкретики пусть вам жельтемены на слово верятТрибека вон тоже говорила, что за аналоги купленной ей квартиры 30 куе дают.А тем временем ЖИ за аналог квартиры купленой якобы трибекой в августе 2016 просит , если не ошибаюсь 24.5 куе.