zahar_ написав:
Я почему предложил ж/д Дубровица из ЖК Патриотика - он вышел в продажу в феврале 2015 и был первым из 3 домов кабанов где 2 подъездах размещались почти 600 квартир. И в марте 2015 как писали на форумах активно "раскупался" под инвестиции для дальнейшей сдачи в аренду.
Итого за 3 года можно ориентировчно посчитать сколько условный инвестор заработал от сдачи в аренду 1к в ж/д Дубровица.
И потом в этом доме как я понимаю живёт "человек фейслесса" (фейслесс писал что кто-то из его знакомых там купил 1к в 2015) и если что фейслесс может подсобить информацией с "полей" по чём там аренда 1к.
Интересовался. Заселен дом еще очень слабо, много квартир планируется под аренду, но реальных фактов сдачи не знаю. По тем квартирам что готовы, "инвесторы" запрашивают 10кгрн - имхо совсем неадекватно, хоть и новый дом и до метро совсем недалеко, но и перфораторы слушать еще долго и отапливать приходится почти весь этаж (соседей почти нет) - счет за отопление в 1к там сейчас 1600 грн.