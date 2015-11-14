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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 395396397398

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 640
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
137
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
49
Раціональне планування та метраж
16%
100
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
123
Якість будівництва
15%
96
Всього голосів : 640
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:35

  zahar_ написав:
  vladimir07 написав:Летом 2015 Патриотика от Аркады стоила 22к за квартиру порядка 36 м2 на начальном этапе.

Я почему предложил ж/д Дубровица из ЖК Патриотика - он вышел в продажу в феврале 2015 и был первым из 3 домов кабанов где 2 подъездах размещались почти 600 квартир. И в марте 2015 как писали на форумах активно "раскупался" под инвестиции для дальнейшей сдачи в аренду.
Итого за 3 года можно ориентировчно посчитать сколько условный инвестор заработал от сдачи в аренду 1к в ж/д Дубровица.
И потом в этом доме как я понимаю живёт "человек фейслесса" (фейслесс писал что кто-то из его знакомых там купил 1к в 2015) и если что фейслесс может подсобить информацией с "полей" по чём там аренда 1к.

Интересовался. Заселен дом еще очень слабо, много квартир планируется под аренду, но реальных фактов сдачи не знаю. По тем квартирам что готовы, "инвесторы" запрашивают 10кгрн - имхо совсем неадекватно, хоть и новый дом и до метро совсем недалеко, но и перфораторы слушать еще долго и отапливать приходится почти весь этаж (соседей почти нет) - счет за отопление в 1к там сейчас 1600 грн.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:52

Faceless
Интересовался. Заселен дом еще очень слабо, много квартир планируется под аренду, но реальных фактов сдачи не знаю. По тем квартирам что готовы, "инвесторы" запрашивают 10кгрн - имхо совсем неадекватно, хоть и новый дом и до метро совсем недалеко, но и перфораторы слушать еще долго и отапливать приходится почти весь этаж (соседей почти нет) - счет за отопление в 1к там сейчас 1600 грн.

Прелестно))
mfgroup
 
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  #<1 ... 395396397398
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