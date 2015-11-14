Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Тут некая новая деФФочка влезла с пропозЫцией забить на рынок недвиги Киева и лезть на кипрский, типа тут скоро содом и гоморра будет, а там всё на шару и в рассрочку. И по цене захаровой прЭлести виллу купить с бассейном и гаремом можно. зацениваем лоты: намбе ван - https://housage.com/Cyprus/Limassol/flat/270216/ - лям триста у.е за квартирку как у Уни, ремонт тут возможно и жирнее. намбе ту - https://housage.com/Cyprus/Limassol/flat/270400/ - вообще как у предводителя хоромы меньше сотки метров - тоже за лям Эвро(совсем на шару), золотого унитаза и подтиральщиц с седьмым размером не наблюдаю. Остальной дешевей благородные доны могут посмотреть сами. Короче Влад442 как всегда прав - недолго у нас штука зелени будет безумной ценой за метр и огромной суммой для пересичного, ой недолго. Ну разве кондитерка до паритета с рублём гривну уронит, но то такэ...
не ну я в принципе "за"
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барабашов написав:Тут некая новая деФФочка влезла с пропозЫцией забить на рынок недвиги Киева и лезть на кипрский, типа тут скоро содом и гоморра будет, а там всё на шару и в рассрочку. И по цене захаровой прЭлести виллу купить с бассейном и гаремом можно. зацениваем лоты: намбе ван - https://housage.com/Cyprus/Limassol/flat/270216/ - лям триста у.е за квартирку как у Уни, ремонт тут возможно и жирнее. намбе ту - https://housage.com/Cyprus/Limassol/flat/270400/ - вообще как у предводителя хоромы меньше сотки метров - тоже за лям Эвро(совсем на шару), золотого унитаза и подтиральщиц с седьмым размером не наблюдаю. Остальной дешевей благородные доны могут посмотреть сами. Короче Влад442 как всегда прав - недолго у нас штука зелени будет безумной ценой за метр и огромной суммой для пересичного, ой недолго. Ну разве кондитерка до паритета с рублём гривну уронит, но то такэ...
Це "недовго" тягнеться вже 27 років. В країнах третього світу житло недороге. Чомусь)))) до ресі, в столицях Прибалтики , Болгаріі - ціни приблизно такі, як і у Куйові. Може, трохи дорожче.
prosecutor написав:Надо опрос запостить и посмотреть сколько людей за дешевей и за дорожай. Хотя бы до конца 2018 года взять период.
Ця псевдостатистика до реального Кржн не буде мати жодного відношення.
Да хоть мнение увидим. Я хз как по Киеву, но по Харькову рынок скорее мертв чем жив. У меня на раене ни единой проданой хаты дороже 50 куе на вскидку за год нет. Все висят. Даже если пропадают через пару месяцев появляются.
prosecutor написав:Надо опрос запостить и посмотреть сколько людей за дешевей и за дорожай. Хотя бы до конца 2018 года взять период.
Ця псевдостатистика до реального Кржн не буде мати жодного відношення.
Да хоть мнение увидим. Я хз как по Киеву, но по Харькову рынок скорее мертв чем жив. У меня на раене ни единой проданой хаты дороже 50 куе на вскидку за год нет. Все висят. Даже если пропадают через пару месяцев появляются.
Вас цікавить думка місцевих фейслесарів, ріелторів і банщиків, які розказують про ЗП прибиральниць і шоферів в 1000-1500 дол/міс????
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 лют, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
prosecutor написав:Да хоть мнение увидим. Я хз как по Киеву, но по Харькову рынок скорее мертв чем жив. У меня на раене ни единой проданой хаты дороже 50 куе на вскидку за год нет. Все висят. Даже если пропадают через пару месяцев появляются.
Так в Харькове цены конские, к столичным тянутся. И место "там" такое ... опасное, рядом с границей, хватает ваты готовой хоть сейчас с хлебом-солью встречать освободителей.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Вів 20 лют, 2018 21:17, всього редагувалось 1 раз.
prosecutor написав:Да хоть мнение увидим. Я хз как по Киеву, но по Харькову рынок скорее мертв чем жив. У меня на раене ни единой проданой хаты дороже 50 куе на вскидку за год нет. Все висят. Даже если пропадают через пару месяцев появляются.
Так в Харькове цены конские, к столичным тянутся.
Які там "кінські"??? Реус з Фейцлецом пишуть, що кваліфіковані шофери, парковщмки і банщики мають ЗП 1000-1500 дол/міс і можуть купляти квартири біля метро за 2-3 роки роботи.