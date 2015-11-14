барабашов написав:

Тут некая новая деФФочка влезла с пропозЫцией забить на рынок недвиги Киева и лезть на кипрский, типа тут скоро содом и гоморра будет, а там всё на шару и в рассрочку. И по цене захаровой прЭлести виллу купить с бассейном и гаремом можно.зацениваем лоты: намбе ван -- лям триста у.е за квартирку как у Уни, ремонт тут возможно и жирнее.намбе ту -- вообще как у предводителя хоромы меньше сотки метров - тоже за лям Эвро(совсем на шару), золотого унитаза и подтиральщиц с седьмым размером не наблюдаю.Остальной дешевей благородные доны могут посмотреть сами. Короче Влад442 как всегда прав - недолго у нас штука зелени будет безумной ценой за метр и огромной суммой для пересичного, ой недолго.Ну разве кондитерка до паритета с рублём гривну уронит, но то такэ...