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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 402403404405>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 640
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
137
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
49
Раціональне планування та метраж
16%
100
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
123
Якість будівництва
15%
96
Всього голосів : 640
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:26

  vladimir07 написав:
  prosecutor написав:Да хоть мнение увидим. Я хз как по Киеву, но по Харькову рынок скорее мертв чем жив. У меня на раене ни единой проданой хаты дороже 50 куе на вскидку за год нет. Все висят. Даже если пропадают через пару месяцев появляются.


Так в Харькове цены конские, к столичным тянутся.
И место "там" такое ... опасное, рядом с границей, хватает ваты готовой хоть сейчас с хлебом-солью встречать освободителей.


Согласен. Странный городишко ... аренда как в райцентре... цены как в Киеве. Люди валят цены стоят как вкопанные.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:44

  prosecutor написав:Согласен. Странный городишко ... аренда как в райцентре... цены как в Киеве. Люди валят цены стоят как вкопанные.


А что заметно, что население уменьшается ?
Мне кажется если и есть отток из города, то должен компенсироваться приезжими из Луг. и Дон. областей, которые и арендуют и покупают.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:48

Frant
Если работать, то заработать всегда можно. А если сидеть на форуме днями и вещать "всё пропало, мы тут штаны просиживаем, то бишь "науки" задвигаем. А нажитОе за взятки дешевеет", то да. У вас, пане дОцент всё плохо.
Что же вы, аналитик вы наш, не продали ваши прелести на пике цены, сейчас бы откупили таких прелестей в количестве раза в 2 больше, ась ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Что же вы, аналитик вы наш, не продали ваши прелести на пике цены, сейчас бы откупили таких прелестей в количестве раза в 2 больше, ась ?

И шпилил бы в рядах растишек :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:04

  Долярчик написав:....а я таки хочу, що Ви покидали в меня камінням! :mrgreen:

... тому ще раз запитую: на холєру мені 5-ть м2 ВІДКРИТОГО балкону?! — щоб вітер завівав і дощ засікав?!
... ні, я його однозначно засклю!!! :mrgreen:

:D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:04

  airmax78 написав:
  remark написав:Оранжевый-хит сезона
не ну я в принципе "за"
так уже по штуке: https://www.olx.ua/obyavlenie/revutskog ... 7;promoted

Между прочим это Тарян-Лайт и с очень неплохим ремонтом. Блин, че меня никто от Голосеево не отговорил?

Настолько лайт, что с хостелами в довесок?
пардон- перепутал с другим домом с таким же количеством этажей
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:18

  remark написав:так уже по штуке: https://www.olx.ua/obyavlenie/revutskog ... 7;promoted

Плитка в санузле жесть.
А вообще "па багатому", денег в ремонт положено, только диван с креслами "с немецкой мусорки" :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:19

  flyman написав:
  galadriel написав:kingkongovets
Можна сказати, повезло приятелю. Там така ж..а світу, що й 20 жалко. Ще й 3-ка.

а почом там кавалірки в районі Борщаги з рейковим транспортом (електричка\трамвай)?

махонькие и убитые тыщ 17, а полнометражка на среднем этаже и с косметикой/бронепакетами 24
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короч, все устали от нищеты, все хотят что бы уровень жизни в стране вырос хотя бы на 50%. тогда всем было бы лучше.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:41

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:....а я таки хочу, що Ви покидали в меня камінням! :mrgreen:

... тому ще раз запитую: на холєру мені 5-ть м2 ВІДКРИТОГО балкону?! — щоб вітер завівав і дощ засікав?!
... ні, я його однозначно засклю!!! :mrgreen:

:D

Долярчик, ну то что ты заколхозишь все что можно заколхозить - в этом никто не сомневался.
airmax78
 
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