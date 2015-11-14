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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:26
vladimir07 написав:
prosecutor написав:
Да хоть мнение увидим. Я хз как по Киеву, но по Харькову рынок скорее мертв чем жив. У меня на раене ни единой проданой хаты дороже 50 куе на вскидку за год нет. Все висят. Даже если пропадают через пару месяцев появляются.
Так в Харькове цены конские, к столичным тянутся.
И место "там" такое ... опасное, рядом с границей, хватает ваты готовой хоть сейчас с хлебом-солью встречать освободителей.
Согласен. Странный городишко ... аренда как в райцентре... цены как в Киеве. Люди валят цены стоят как вкопанные.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:44
prosecutor написав:
Согласен. Странный городишко ... аренда как в райцентре... цены как в Киеве. Люди валят цены стоят как вкопанные.
А что заметно, что население уменьшается ?
Мне кажется если и есть отток из города, то должен компенсироваться приезжими из Луг. и Дон. областей, которые и арендуют и покупают.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:48
Frant
Если работать, то заработать всегда можно. А если сидеть на форуме днями и вещать "всё пропало, мы тут штаны просиживаем, то бишь "науки" задвигаем. А нажитОе за взятки дешевеет", то да. У вас, пане дОцент всё плохо.
Что же вы, аналитик вы наш, не продали ваши прелести на пике цены, сейчас бы откупили таких прелестей в количестве раза в 2 больше, ась ?
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pesikot
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:54
pesikot написав:
Что же вы, аналитик вы наш, не продали ваши прелести на пике цены, сейчас бы откупили
таких прелестей в количестве раза в 2 больше, ась ?
И шпилил бы в рядах растишек
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Додано: Вів 20 лют, 2018 22:04
airmax78 написав:
Между прочим это Тарян-Лайт и с очень неплохим ремонтом. Блин, че меня никто от Голосеево не отговорил?
Настолько лайт, что с хостелами в довесок?
пардон- перепутал с другим домом с таким же количеством этажей
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Вів 20 лют, 2018 22:18
Плитка в санузле жесть.
А вообще "па багатому", денег в ремонт положено, только диван с креслами "с немецкой мусорки"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 20 лют, 2018 22:19
flyman написав: galadriel написав:kingkongovets
Можна сказати, повезло приятелю. Там така ж..а світу, що й 20 жалко. Ще й 3-ка.
а почом там кавалірки в районі Борщаги з рейковим транспортом (електричка\трамвай)?
махонькие и убитые тыщ 17, а полнометражка на среднем этаже и с косметикой/бронепакетами 24
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Вів 20 лют, 2018 22:39
Короч, все устали от нищеты, все хотят что бы уровень жизни в стране вырос хотя бы на 50%. тогда всем было бы лучше.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 22:41
Долярчик, ну то что ты заколхозишь все что можно заколхозить - в этом никто не сомневался.
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