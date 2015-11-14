Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladimir07 написав:Так в Харькове цены конские, к столичным тянутся. И место "там" такое ... опасное, рядом с границей, хватает ваты готовой хоть сейчас с хлебом-солью встречать освободителей.
Сейчас все цены к столичным тянуться. Одесса и Львов практически догнали. Очень, очень много в Киеве построили за последнее десятилетие. Восточная Украина и, в частности, Харьков отстают именно из-за того, что место опасное, денег стало существенно меньше из-за разрыва хозсвязей с Россией, а до Европы далеко. Да и не востребована там старая советская промышленность и наша швейка. Если посмотреть тот же график Домика, то в 12-13 было 1700/1000 за метр. Сейчас 1218/625. Было соотношение 1,7, стало 1,95. Если посмотреть карту новых заводов, то на Востоке пусто. Все западней Днепра. ВУ ближайшие годы и, может, десятилетия будет все более и более депрессивным регионом. Те люди, которые ехали в Харьков из области, сейчас едут в Киев или Польшу. Поэтому я со своими деньгами в Киеве. Интересная статистика по пассажирообороту харьковского метро http://gortransport.kharkov.ua/subway/statistics/ цифры грустней, чем киевские viewtopic.php?p=4301097#p4301097
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 20 лют, 2018 22:47, всього редагувалось 1 раз.
vladimir07 написав:Так в Харькове цены конские, к столичным тянутся. И место "там" такое ... опасное, рядом с границей, хватает ваты готовой хоть сейчас с хлебом-солью встречать освободителей.
Сейчас все цены к столичным тянуться. Одесса и Львов практически догнали. Очень, очень много в Киеве построили за последнее десятилетие. Восточная Украина и, в частности, Харьков отстают именно из-за того, что место опасное, денег стало существенно меньше из-за разрыва хозсвязей с Россией, а до Европы далеко. Да и не востребована там старая советская промышленность и наша швейка. Если посмотреть тот же график Домика, то в 12-13 было 1700/1000 за метр. Сейчас 1218/625. Было соотношение 1,7, стало 1,95. Если посмотреть карту новых заводов, то на Востоке пусто. Все западней Днепра. ВУ ближайшие годы и, может, десятилетия будет все более и более депрессивным регионом. Те люди, которые ехали в Харьков из области, сейчас едут в Киев или Польшу. Поэтому я со своими деньгами в Киеве. Интересная статистика по пассажирообороту харьковского метро http://gortransport.kharkov.ua/subway/statistics/ цифры грустней, чем киевские viewtopic.php?p=4301097#p4301097
так что на левом берегу не покупать квартиру?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos