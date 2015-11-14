Додано: Вів 20 лют, 2018 22:46

vladimir07 написав: Так в Харькове цены конские, к столичным тянутся.

И место "там" такое ... опасное, рядом с границей, хватает ваты готовой хоть сейчас с хлебом-солью встречать освободителей. Так в Харькове цены конские, к столичным тянутся.И место "там" такое ... опасное, рядом с границей, хватает ваты готовой хоть сейчас с хлебом-солью встречать освободителей.

Сейчас все цены к столичным тянуться. Одесса и Львов практически догнали. Очень, очень много в Киеве построили за последнее десятилетие. Восточная Украина и, в частности, Харьков отстают именно из-за того, что место опасное, денег стало существенно меньше из-за разрыва хозсвязей с Россией, а до Европы далеко. Да и не востребована там старая советская промышленность и наша швейка.Если посмотреть тот же график Домика, то в 12-13 было 1700/1000 за метр. Сейчас 1218/625. Было соотношение 1,7, стало 1,95. Если посмотреть карту новых заводов, то на Востоке пусто. Все западней Днепра. ВУ ближайшие годы и, может, десятилетия будет все более и более депрессивным регионом. Те люди, которые ехали в Харьков из области, сейчас едут в Киев или Польшу. Поэтому я со своими деньгами в Киеве.Интересная статистика по пассажирообороту харьковского метроцифры грустней, чем киевские